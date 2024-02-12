Dikkat çeken yorum: 'Erdoğan durumun farkında, hedefinde ilk onlar var'

Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlere bir buçuk ayın kaldığı Türkiye'de siyasi partiler, çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle AKP'nin sandıkta destek bulmak adına ülke genelinde sayıları 16 milyonu geçen emekliler için hamleler yaptığı gözleniyor.

Birgün yazarı Yaşar Aydın, iktidarın 22 yıldır büyük yıkımlara yol açtığı, yoksullaşmanın büyüdüğü, gericiliğin okulları, hastaneleri ve toplumun her kademesini teslim almak üzere olduğu, demokrasinin kırıntısının kalmadığı görüşünü dile getirdiği yazısında dikkati çeken bir yorumda bulundu:

"Erdoğan durumun farkında. Gençler ve kadınlardan umudu yok. Hedefinde ilk olarak emekliler var. Kendi deyimiyle 'hasar gören gönül köprüsünü' tamir etmekle meşgul. Göz boyama hamleleri, vaatler ve inanç siyaseti üzerinden durumu toparlamaya çalışacak.

'MUHALEFET PARTİLERİ ERDOĞAN'A YENİ FIRSATLAR HEDİYE EDİYORLAR'

Muhalefet partileri yukarıda bir yerde yerel seçimler için üçle beşle uğraşırken Erdoğan'a yeni fırsatlar hediye ediyorlar. Gençlerin, kadınların, sendikasız mücadele eden işçilerin ve de emeklilerin sesini duymayan bir siyasetin kimle yan yana gelirse gelsin başarı şansı kalmadı. Ne 31 Mart'ta ne de sonrasında."

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