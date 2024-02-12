İmamoğlu'na taşlı saldırı davası: 'Kozalak attık' savunması tekrarlandı, duruşma ertelendi

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine giden süreçte Erzurum'da miting yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taşlı saldırıya uğramasına ilişkin davanın görülmesine bugün devam edildi.

7 Mayıs 2023'te düzenlenen saldırıda mitinge katılanlardan 17 kişi hastanelere başvurmuştu. 28 kişi hakkında 'silahla kasten ve basit yaralamaya teşebbüs' suçundan dava açılmıştı. Sanıklar hakkında 2 yıl ile 9 yıl arasında hapis cezası istenmişti.

Gazete Duvar'dan Emrullah Bayrak'ın aktardığına göre savcılık, olaylarda yaralanan 5 mağdur için ek dava açtı. Dosyalar birleştirildi. Bu nedenle mahkeme, sanıkların ek savunmasını aldı. Sanıklar daha önceki savunmalarını tekrarladı.

DURUŞMA İLERİ TARİHE ERTELENDİ

Hakkında yaralamadan dolayı yeni dava açılan sanık Furkan Kılıç, savunmasında şunları söyledi: "Olay günü 3 arkadaş Cumhuriyet Caddesi'nde geziyorduk. Onlar hakkında da dava açıldı. Biranda kendimizi olayların içinde bulduk. Bize doğru taşlar atıldı, küfürler edildi. Bu duruma sinirlenince biz de yerdeki kozalakları onlara attık. Biz taş ve slogan atmadık. Bilinçli olarak mitinge katılmadık. Gezme amaçlı oradan geçiyorduk. Herhangi birinin yönlendirmesiyle oraya gitmedik. Kimseye yaralama amaçlı bir şey atmadık."

Müdafi avukatlarından Mustafa Aşık, Kılıç'a yanındaki diğer arkadaşlarının slogan attıklarını söylediğini aktardı ve buradaki çelişkiyi sordu. Sanık Kılıç, kendisinin taş veya slogan atmadığını belirterek savunmasını tekrarladı.

Müdafi avukatları, hazırlanan bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu ifade etti. Raporda, taşların hangi grup tarafından atıldığının belirtilmediğini ve kısmen yetersiz bir rapor olduğunu kaydettiler. Ek rapor hazırlanmasını isteyen avukatlar, mahkemenin görevsizlik kararı vermesi talebini de tekrarladılar.

Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

SANIKLAR NE DEMİŞTİ?

Olaylara karıştığı gerekçesiyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından meslekten ihraç edilen eski Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş, mahkemedeki ifadesinde geçerken bir anda kendini olayların içinde bulduğunu ileri sürmüştü.

İhraç edildikten sonra demir doğrama atölyesinde çalıştığını belirten Keleş, şunları söylemişti:

"Olay günü gezmek için çıkmıştım. Kendimi bir anda olayların içerisinde buldum. Karşı tarafta özgürlük işareti yapanlar oldu. Ben uzman çavuş olduğumdan şehit olan arkadaşlarım olduğu için hissiyatım nedeniyle elimdeki bozuk paraları yere fırlattım. Herhangi bir kimseye hedef gözeterek atmadım. Asker olduğum için 'olayı sen başlattın' dediler. FETÖ'cü dediler. FETÖ'yle hiçbir iltisakım olmamıştır. Eşim kanser hastası 1 çocuğum var. En büyük mağduriyeti ben yaşadım. İşimi kaybettim, ailece maddi manevi zarar gördük. Herhangi bir kurum, kuruluş, parti bir üyeliğim olmamıştır. Kimse tarafımdan yönlendirilmedim."

'CEBİMDEKİ ERİKLERİ ATTIM'

Erzurum'da seyyar satıcılık yapan Enes Yılmaz ise "Ben seyyar satıcıyım. Olay günü satış yaptığım araçla olay yerinde geçmek istedim, polis izin vermedi. Araçta 3 arkadaştık, ben tek başıma yürüyordum. Diğer arkadaşlarım aracı park etmeye gitti. Miting alanında hangi taraf CHP, hangi taraf karşı bilmiyordum. Karşı taraftan benim bulunduğum tarafa doğru bir taş geldi, polisin önüne düştü. Cebimde erik vardı. Karşı tarafa fırlatırken polis müdahale etti" demişti.

'AKİDE ŞEKERLERİNİ ATTIM'

Merak üzerine olay yerine gittiğini kaydeden Vefa Özer ise ifadesinde şunlara yer vermişti: "İşten eve gidiyordum. Orada miting olduğunu bilmiyordum. Kalabalığı görüp sordum 'miting' olduğunu söylediler. Merak üzerine ben de katıldım. Kalabalık ve bağırmalar vardı. Polisler müdahaleye başlamıştı. Karşı taraftan benim bulunduğum gruba taşlar atıldı. Yere baktım taş bulamadım. Cebimde akide şekerleri vardı, onları attım. Karşı taraftan mağdur olan arkadaşlardan da özür diliyorum."

BİLİRKİŞİ RAPORU NE DİYOR?

Adli emanette kayıtlı olaya ilişkin kamera görüntüleri inceleyen uzman bilirkişi, görüntülerle ilgili ayrıntılı çözümünü yaparak Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunmuştu. Rapor, 4 adet CD, olay tarihine ait toplam 16 adet video kaydı ve 7 adet fotoğraf kaydı incelenmesinden oluşuyordu.

28 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıklar, savunmalarında taş değil 'çiçek, kozalak, erik, akide şekeri' attığını iddia etmişti. Ancak bilirkişi raporunda böyle bir bulguya rastlanmıyor; kaldırım taşlarının söküldüğü, küfürler edildiği belirtiliyordu.

48 sayfalık raporda, görüntülerde bulunan şahısların, 'Allahu Ekber' diye bağırdıkları tespit ediliyordu.

7 DAKİKA BOYUNCA TAŞ ATILDI

'İlk olarak azınlık grup tarafından taş vb. cisimlerin atılması' isimli yaklaşık 3 dakikalık video kaydı incelenmesinde şu ifadeler yer alıyordu:

"Öncelikle havuzda bulunan grubun taş atması ve sonrasında taş atılan grubun da atılan taşları alarak geri fırlattıkları tespit edilmiştir. Görüntü kaydının kaydedildiği yaklaşık 7 dakikalık süre boyunca taş atıldığı tespit edilmiştir. Toma aracının miting aracının yanına gelerek atılan taşları engellemeye çalıştığı atılan taşların insanlara isabet ettiği, miting aracına ve toma aracına isabet ettiği tespit edilmiştir. Video kaydına ilişkin tüm detaylar görüntülenmiş, atılan kaldırım taşı/taş vb. cisimler işaretlenerek gösterilmiştir."

Raporda, 'Muhtemel konuşma başlamadan önce atılan taşlar' isimli 41 saniyelik video kaydına ilişkin görüntülerde, bazı şahısların, alana kaldırım taşı attığı görülüyordu.