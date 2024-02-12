Özgür Özel'in Tunç Soyer'e yaptığı teklif ortaya çıktı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'den yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer'e 'yurt dışı danışmanlığı' teklif etti; Soyer ise teklifi reddetti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Meclisi'nde (PM) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday göstermeme kararı aldıkları Tunç Soyer ile geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği görüşmenin detayları ortaya çıktı.
Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün aktardığına göre Özel, Soyer'e 'CHP’nin yurt dışı danışmanlığı' görevini önerdi. Ancak Soyer bu teklifi kabul etmedi.
SOYER, TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ
İddiaya göre Özel, CHP’nin yurt dışı politikalarını Tunç Soyer’e emanet edip aynı zamanda gönlünü almak istedi. Öneriyi geri çeviren Soyer görüşmede, adaylık sürecinde kendisine haksızlık yapıldığını, aday olduğu dönemdeki 165 vaadinden 155’ini yerine getirdiğini anlattı.
|İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 25 Ekim 2023’de Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin (YBYK) 45. Genel Kurulu’nda oy birliğiyle Kongre’nin Bölgeler Meclisi Başkanlığı’na seçilmişti. Soyer, Bölgeler Meclis Başkanlığı ile birlikte resmi olarak Kongre Başkan Vekilliği görevini de üstlenme hakkını elde etmişti.
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