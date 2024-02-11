HDP'li eski vekil açıkladı: 'AKP ile görüşüyoruz'

HDP eski milletvekili Ali Kenanoğlu, AKP ile DEM Parti arasında görüşme olduğunu açıkladı:

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2024 Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala, siyaset gündemi de her geçen gün ısınıyor.

Tartışmaların başında ise DEM Parti ile AKP arasında olduğu öne sürülen görüşmeler yer alıyor. DEM Parti'nin İBB adayı çıkarması da tartışmaları hareketlendirdi.

ESKİ HDP'Lİ VEKİLDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Tartışmalara yeni bir boyut katacak açıklama ise HDP eski milletvekili Ali Kenanoğlu'ndan geldi.

Kenanoğlu, katıldığı canlı yayından AKP ile DEM Parti arasında görüşme olduğunu açıkladı. Kenanoğlu, "Görüşmeler 1 Nisan sonrasına yönelik" ifadelerini kullandı.

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DEM Parti AKP 2024 Yerel Seçimleri
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