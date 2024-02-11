BDP'den belediye başkanı seçilmiş, yerine kayyım atanmıştı: Şeyh Sait'in torunu şimdi Yeniden Refah'ın başkan adayı oldu

Barış ve Demokrasi Partisi'nden (sonra HDP oldu) belediye başkanı seçilen ve yerine kayyım atanan Ali Sait Fırat, Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) başkan adayı oldu.

Amida Haber'in aktardığına göre, Erzurum’un Tekman İlçesi’nde 2014 yerel seçimlerinde BDP’den Belediye Başkanı seçilen Şeyh Sait’in torunu Ali Sait Fırat, 1 Ocak 2017 yılında görevden uzaklaştırılmıştı.

Görevinden alınınca yerine kayyım atanan Fırat hakkında Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Aktarılan başka bir bilgiye göre, AKP'nin bu seçimde aday göstermekten son anda vazgeçtiği Ali Sait Fırat, Yeniden Refah Partisi’nin Tekman Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

AHMET TÜRK İLE ETKİNLİKTE POZ VERMİŞTİ

Fırat, Ahmet Türk ile birlikte Fırat'la Şeyh Sait Derneği çalışmalarına da katılmıştı.

Türk, Mardin'de DEM Parti'nin Eş Başkan Adaylarından bir tanesi.