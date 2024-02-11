Bahçeli, DEM Parti'nin kendi adayını çıkarmasında bile CHP'ye yüklendi: Bugünkü CHP PKK'nın eline geçmiştir

İktidar ortağı MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Seçmen İletişim Merkezi açılış töreninde konuştu.

Devlet Bahçeli, konuşmasında CHP’yi hedef alarak, “Bugünkü CHP PKK'nın eline geçmiştir. DEM'cilerle pazarlık yapıp belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan CHP'dir” dedi.

Bahçeli’nin sözleri şöyle:

"Dem’lenmiş CHP karışık ve kavgalıdır. CHP ile DEM'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyundur. CHP demek DEM demektir. Bu siyasi hesaplar tutmayacaktır. Cumhur İttifakı gönülleri buluşturuyor. İttifakımız korkak ve kanunsuzlara karşı cesurların dik duruşudur.

‘CHP PKK'NIN ELİNE GEÇMİŞTİ’

Artık herkesin tarafını belli etme zamanı gelmiştir. Bir yanda küresel odaklar vardır, diğer yanda vatan evlatları. Artık karar anı gelmiştir. Herkes tavrını belirlemek zorundadır. Ya birlikten beraberlikten yana olacağız ya da kavga ve gerilim dolu bir geleceğe sürükleneceğiz. Cumhur İttifakı kararını çoktan vermiştir. Bugünkü CHP zilletin eline düşmüştür. Bugünkü CHP PKK'nın eline geçmiştir. DEM'cilerle pazarlık yapıp belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan CHP'dir."

NE OLMUŞTU?

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin 31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul'da göstereceği adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olarak açıklamıştı.

Bir süredir DEM Parti'den İBB Adayı olacağı konuşulan Başak Demirtaş ise aday olmayacağını duyurmuştu.

Ayrıca DEM'in, İstanbul'da CHP'yi destekleyeceği iddiaları da ortaya atılmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem