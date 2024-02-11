Erdoğan, Hatay'daki sözlerini unuttu: Bizde sırf kendisine oy vermedi diye depremzedeleri kapı dışarı atmak yok

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da yaptığı açıklamada, "8 ay önce Tekirdağlı kardeşlerimizle birlikteydik. 14-28 Mayıs seçimlerinde temennimiz Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaktı. Ancak bu arzumuzu maalesef gerçekleştiremedik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Demek ki kendimizi ve projelerimizi Tekirdağlı kardeşlerimize tam olarak anlatamadık. Demek ki Tekirdağ'ı ikna etmekte yetersiz kaldık. İnşallah bu eksiğimizi 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde telafi etmeye var mıyız?" diye konuştu.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

CHP'li belediyeleri hedef alan Erdoğan, "Beceriksizlik, işbilmezlik, ideolojik bağnazlık bunları öyle bir esir almış ki nereye ellerini atsalar orası adeta kuruyor, çöküyor, çürüyor" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"CHP'nin idare ettiği şehirlerimizde vatandaşlarımızı bırakın vizyoner projelerle çalışmayı, klasik belediyecilik hizmetlerini bile almakta zorlanıyor. Düşünebiliyor musunuz, millet görev vermiş, yetki vermiş, imkan vermiş ama bunlar çıkıyor temel atmamakla, asfalt dökmemekle, yol yapmamakla övünebiliyor. Kimi belediye başkanı olduğu şehre fırsatını bulursa veya yolu düşerse uğruyor, yönetimdeki zafiyetlerini ise ya hükümete ya vatandaşa keserek kendi kusurlarını örtmeye çalışıyor.

Önümüzde 50 gün var. Bu 50 günü çok iyi değerlendirmemiz gerek. Çok daha fazla Tekirdağlı kardeşimizin gönlüne girmenin yollarını arayacağız. Milletimize karşı asla saygısızlık etmeyeceğiz. Biz ayıran ve ayrıştıran bir anlayışla değil birleştiren bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Bize oy versin vermesin sandığa giden her bir vatandaşımızın başımızın üzerinde yeri var. Hangi siyasi partiden olursa olsun seçmen başımızın tacıdır. Bizde CHP'nin dediği gibi tıpış tıpış gidip oyunuzu vereceksiniz diyen kibirli bir dil olamaz. Bizde oy tercihleri nedeniyle vatandaşımızı aşağılama olmaz. Bizde sırf kendisine oy vermedi diye depremzedeleri kapı dışarı atmak yok. Bizde CHP gibi milletimizi tehdit etmek olmaz.

Millete parmak sallamadan önce aynanın karşısına geçip acaba biz nerede hata yapıyoruz diye kendilerine sormadılar. Tüm faturayı bay Kemal'e kestiler. Muhalefetin mazisine baktığınızda bunun gibi sayısız skandalla karşılaşırsınız. CHP'nin tarihi milletin değerleriyle kavga etmenin tarihidir.

Anadolu insanını hiçbir zaman hürmete ve hizmete layık bulmadılar. Kandil'deki terör elebaşı bunlar için oy istedi. Şimdi DEM'lenerek seçim kazanmanın hesabını yapıyorlar. Bunların milli iradeye saygıları yok.

Dün Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıyı bir kez daha lanetliyorum. Saldırıda yaralanan vatandaşa şifalar diliyorum. Gerekli tahkikat yürütülmektedir. Türkiye'nin bir güvensizlik ortamına sürüklenmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Milletimizin canına kasteden tüm alçaklarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Siyaset kurumunun bu konudaki sorumlu tavrını takdirle karşıladığımız ifade etmek istiyorum. Saldırganlardan bir tanesi yakalandı, diğerleri de yakalanacak."

PARTİSİNE TALİMAT VERDİ

Yerel seçimlere 50 gün kaldığını belirten Erdoğan, "50 gün boyunca her zamankinden çok daha fazla çalışacağız. Ana kademe çok daha fazla çalışmaya var mıyız? Kadın kolları, çok daha fazla çalışmaya var mıyız? Gençler çok daha fazla çalışmaya var mıyız?" diye konuştu.

ERDOĞAN'IN HATAY'DAKİ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Erdoğan, 3 Şubat'ta Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, "Bir gerçeği şu anda söylüyorum, merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, Hatay mahzun kaldı." ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın sözleri büyük tepki çekmişti.