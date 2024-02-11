Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması: Müdahale ediyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler öncesi Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı; Hatay'da bir kez daha mevcut büyükşehir belediye başkanı Lütfü Savaş'ı aday gösterme kararlarını gözden geçirebileceklerini söyledi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde en sert yıkım, Hatay'da yaşanmıştı. On binlerce kişinin yaşamını yitirdiği felaketin sorumlularından biri olarak görülen Savaş'ın adaylığı bu nedenle kamuoyunda büyük tepki çekmiş; halk facianın yıl dönümünde kendisini protesto etmişti. Savaş ise adaylıktan çekilmeyeceğini yinelemişti.

Bu kapsamda Özel'e "Hatay'da aday değişikliği olacak mı?" sorusu yöneltildi. Ana muhalefet partisi liderinin buna yanıtı şöyle oldu:

"Hatay’da o gece orada bulunmamız gerekiyordu, bundan sonra da 6 Şubatlarda orada bulunacağız. Tabii Hatay’da protestolar yaşandı, hepiniz oradaydınız, hepinizin gözünün içine bakarak söylüyoruz ki 100 söz protesto vardıysa, 99’u hükümete yönelikti. Ama hükümete yönelik kaynaklar ‘Efendim Lütfü Savaş protesto edildi.’ Evet Lütfü Beye yönelik de sitem cümlelerini hep birlikte duyduk.

Siyaset vatandaşın söylediğini duyma sanatıdır, verdiği mesajı alma sanatıdır. Biz CHP olarak bütün bölgelerde hem adaylarımızı çok yoğun anketlerle belirledik, hem de adaylaştırdığımız arkadaşları erken adaylaştırarak, takvimin son günü 20’sidir. Ama çok daha öncesinden adaylaştırarak, adaylık sonrası ölçme ve değerlendirme anketlerine de önem veriyoruz. Bu anketler yüksek örneklemlerle yapılan bu anketler, bize bir şehirde yanlış yaptığımız sinyalini veriyorsa ya da verirse bu değerlendirilir.

Milletin sesini duymak, elbette meydanda yükselen bazı sesleri duymak da önemlidir, fikir verir. Milletin sesini sandıktan önce duymak en önemli gösterge çok yüksek örneklemle yapılan anketlerdir. Anketlerde bir şey görüyorsak müdahale ediyoruz, görürsek müdahale ederiz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Hatay açıklaması: Anketlerde bir şey görüyorsak müdahale ediyoruz



🗣️"Lütfü Bey'e yönelik de sitem cümlelerini hep birlikte duyduk. Siyaset vatandaşın söylediğini duyma sanatıdır, verdiği mesajı alma sanatıdır.



Biz CHP olarak bütün bölgelerde… pic.twitter.com/CqaefEEYFf February 11, 2024

DEM PARTİ YORUMU: KİMSENİN ADAYINA LAFIMIZ YOK

Özel, DEM Parti'nin adayları hakkında sorulan soruya ise şu cevabı verdi:

"İlk gün söyledim. Ama Başak Demirtaş ama bugün ilan edilen adaylar, her birisinin aday olmak en demokratik hakkıdır. Kimsenin aday çıkarmasına, çıkarmamasına karışmayız. Bir partinin aday çıkarması kendisiyle ilgili bir hesaptır. Biz şunu söyledik; bütün siyasi partilerle açık iletişim halindeyiz. Bizim DEM'le yaptığımız görüşme gözünüzün önündedir. Ama bazı görüşmeleri hangi mecralarda kimlerin, ne vaatlerle yürüttüğünü millet sormaktadır. Bizim kimsenin çıkaracağı adaya da, çıkarmadığı adaya da bir lafımız yoktur. Ama aday çıkarmama durumunda bize dünya kadar hakareti bize layık görenlerin şimdi bu millete özür borçları vardır. Ben hem DEM Parti'nin hem Yeniden Refah Partisi'nin hem de bütün siyasi partilerin adaylarına başarılar diliyorum."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu mikrofonlar neden gitmiyor Bahçeli’nin önüne?



🗣️"DEM Parti kendi sürecini yönetiyor, toplanıyor. Bir karar verilecek mikrofonlar önümüzde ‘DEM Parti aday çıkarmayacak. Size DEM’leniyor diyorlar, ne diyeceksiniz?’



Mikrofonlar önümüzde ‘DEM ile… pic.twitter.com/pa0LipEhnm — Gerçek Gündem (@gercekgundem) February 11, 2024

NE OLMUŞTU?

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin 31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul'da göstereceği adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olarak açıklamıştı.

Bir süredir DEM Parti'den İBB Adayı olacağı konuşulan Başak Demirtaş ise aday olmayacağını duyurmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem