AKP içinde konuşulanlar ve masadaki anket ortaya çıktı: 'İstanbul'da seçim bıçak sırtı hale geldi'

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi, yerel seçimler öncesi AKP içinde konuşulanlara dair kulislerden edindiği duyumları paylaştı. Buna göre yarışın İstanbul ayağı, DEM Parti ve Yeniden Refah'ın aday çıkarmasıyla bıçak sırtı hale geldi. Haberde, masadaki ankete dair bilgiler de yer aldı.

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AKP içinde konuşulanlar ve masadaki anket ortaya çıktı: 'İstanbul'da seçim bıçak sırtı hale geldi'

Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler için hem iktidar hem muhalefet kanadında çalışmalar sürüyor. Yarışın İstanbul ayağında mevcut büyükşehir belediye başkanı - CHP'li Ekrem İmamoğlu'na karşı eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u sahaya süren AKP'de konuşulanlar ise ayrıca dikkati çekiyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi, parti içinde konuşulanlara dair edindiği kulisleri okurlarıyla paylaştı.

Buna göre Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylıktan vazgeçmesi, AKP içinde "İmamoğlu’na kazandırmak' üzerine bir strateji yürütüldüğünün göstergesi" diye yorumlanıyor.

Haberde AKP kaynaklarının şunları söylediği aktarılıyor: "Başak Demirtaş’tan sonra ortaya çıkacak her aday aslında düşük profilli olarak algılanacaktı. Bu algıyı yıkmak için partide güçlü bir figür olarak görülen Meral Danış Beştaş çıkarıldı. Eğer hiç aday çıkarmasalardı, kendi seçmen tabanında büyük tepki çekeceklerdi.

Hem bu tepkileri gidermek, ama bir yandan da İmamoğlu ile danışıklı olarak Meral Danış Beştaş’ı aday göstermek zorunda kaldılar. DEM seçmeninin en az yarısının bu şartlarda CHP’nin adayına oy verme potansiyeli bulunuyor."

'DEM VE YRP'NİN ADAY ÇIKARMASI SEÇİMİ BIÇAK SIRTI HALE GETİRİYOR'

Bahse konu haberde ayrıca, Yeniden Refah'ın Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz'ü aday olarak göstermesinin AKP açısından dezavantaj olduğu kaydediliyor.

AKP kurmaylarının "Şu anda, İstanbul’da kafa kafaya bir durum var. Bizim son anketlerimizde İmamoğlu ile Murat Kurum arasında, Kurum lehine binde 4’lük bir fark görünüyor. Rüzgâr Kurum’dan yana ve yükseliş trendine girmiş durumda. DEM ile YRP’nin aday çıkarması İstanbul seçimlerini iyice bıçak sırtı hâle getiriyor. Seçim çok küçük farklarla sonuçlanacaktır" dediği ileri sürülüyor.

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