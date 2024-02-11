'Çöpçü' olarak işe girdiği belediyenin başkanlığına aday oldu: 'Yanlış iş yapa yapa bize doğruyu öğrettiler'

Van'da 2016 yılında çevre temizlik personeli olarak İpekyolu Belediyesi'nde çalışmaya başlayan ve ardından burada birçok görevde bulunan Muammer Takıs, işçilikten belediye başkan adaylığına uzanan süreci anlattı.

Gazete Duvar'dan Kadir Cesur'un haberine göre evli ve dört çocuk babası olan 38 yaşındaki Takıs'ın şu an için Van’da bir seçim bürosu bulunmuyor.

Takıs, çalışma hayatına bir lokantada bulaşıkçı olarak 13 yaşında başlamış ve akabinde marangozhanede, oto sanayide ve hazır giyim mağazalarında çalışmış. Daha sonra kendi işini kurmaya karar vermiş. Böylelikle uzunca bir süre mağaza vitrini dekoratörlüğü ve organizatörlük yaparak geçimini sağlamış. Sonrasında ise İpekyolu Belediyesi'nde işe girmiş.

Takıs, belediyedeki 8 yıllık sürecini şu sözlerle anlattı:

"2016 yılında, İpekyolu Belediyesi’nde çöpçü olarak işe başladım. Belediyenin çöp kamyonunun arkasında sokakları dolaşırken, çöpteki yiyecekleri ve plastik atıkları fark ettim. Çöpe atılan atık yemekleri ve bayat ekmekleri toplayıp ayrı bir torbaya bırakırdım. Biriktirdiğim bu bayat ekmekleri, sokak hayvanlarının bulabilecekleri yerlere koyardım. Daha sonra Çevre Koruma Müdürlüğü’nde, denetimli serbestlikten gelenlerin bulunduğu birimin başına şef olarak verildim. Bu ekiple birlikte, Van Gölü sahilinde çöp topladık, kentte görüntü kirliliği yapan trafolara resimler çizerek güzelleştirdik. Belediyede, Fen İşleri Müdürlüğü hariç hemen hemen her müdürlükte çeşitli görevlerde çalıştım. Buralarda da yeni tecrübeler kazandım.”

‘YANLIŞ İŞ YAPA YAPA BİZE DOĞRUYU ÖĞRETTİLER’

Belediyede çalıştığı süre boyunca iki kez işten çıkarıldığını ancak mahkeme kararıyla yeniden görevine döndüğünü anlatan Takıs, “Bu belediyenin başkanlığına adayım” diyerek adaylık kararını almasının sebebini şöyle açıkladı:

"Kötü komşu insanı ev sahibi yapar. Her iki parti için de söylüyorum. Belediyede hali hazırda, iki taraflı oynayan bir kadro var ve bu değişmiyor. Her dönem bu insanlar müdür olarak görevde. İdeoloji değişse bile bu kadrolar değişmiyor ve ne yazık ki bir çalışmaları da yok. Yani gözümüze iğne gibi batıyor. Tüyü bitmemiş yetimin parası, saçma sapan giderlere kullanılıyor. Bunlar yanlış iş yapa yapa bize doğruyu öğrettiler. Ben belediyeciliğin siyasi ideolojiden uzak, hizmet odaklı olması ve vatandaşın yararını gözetmesi gerektiğini düşünüyorum. Halkımızın da artık bunu istediğinin farkındayım."