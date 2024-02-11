'İstanbul'da seçimin sonucunu belirleyecek ilçe': 'CHP'nin adayını değiştirmesi sürpriz olmayacak'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucunda ilçe belediyeleri büyük önem taşıyor. CHP'nin Türkiye'nin en kalabalık ilçesi Esenyurt'u kaybetmek istemediği, bu nedenle adayını değiştirmesinin sürpriz olmayacağı konuşuluyor.

'İstanbul'da seçimin sonucunu belirleyecek ilçe': 'CHP'nin adayını değiştirmesi sürpriz olmayacak'

Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere yaklaşık 2 ay kala siyasi partiler, başta büyükşehirler olmak üzere aday belirleme süreçlerini hızlandırdı. Yarışın İstanbul ayağında AKP, CHP'li Ekrem İmamoğlu'na karşı Murat Kurum'u sahaya sürdü.

İYİ Parti, Buğra Kavuncu'yu aday gösterirken; Yeniden Refah, Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz'ü sahneye çıkardı. Kilit bir konumda bulunan DEM Parti ise Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ile seçime girecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucunda ilçe belediyeleri büyük önem taşıyor.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre CHP, 2019 yerel seçiminde kazandığı Türkiye'nin en kalabalık ilçesi Esenyurt'u kaybetmek istemiyor. AKP de İstanbul seçiminde bu ilçenin önemini, "Esenyurt'u kazanan İstanbul'u kazanır" sözleriyle anlatıyor.

'CHP'NİN ADAYINI DEĞİŞTİRMESİ SÜRPRİZ OLMAYACAK'

1 milyona yaklaşan nüfusu bulunan Esenyurt'ta Kürt seçmenin etkisi büyük. Bu nedenle iktidar partisinin aday tercihi Mardinli Hamit Öncü oldu. 2019 seçimlerinde Ardahanlı Kemal Deniz Bozkurt ile seçimi kazanan CHP'nin ise adayını değiştirmesi sürpriz olmayacak.

CHP'liler Esenyurt'taki aday tercihinin büyük önem taşıdığını, pazartesi yapılacak CHP'nin Parti Meclisi'nde de Çankaya ya da Kadıköy değil asıl Esenyurt adayına bakılması gerektiğini söylüyor.

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