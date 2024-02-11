AKP İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı hayatını kaybetti

AKP İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, trafik kazasında hayatını kaybetti.

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AKP İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı hayatını kaybetti

AKP İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcımız Değerli Fatma Sevim Baltacı'yı gerçekleşen elim bir trafik kazasında kaybetmiş bulunmaktayız. Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine başsağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah'' ifadelerini kullandı.

Baltacı’nın, akşam saatlerinde AKP İl Başkanlığının karşısındaki yolda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

AKP İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı hayatını kaybetti - Resim : 1

Kaynak: AA

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