Özgür Özel'den Aziz Yeniay'a geçmiş olsun telefonu

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde AKP Belediye Belediye Başkanı Aziz Yeniay'ın bir derneği ziyaret ettiği seçim çalışmasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi başından yaralandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aziz Yeniay'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim çalışmasında bulunduğu alanda silahlı saldırı meydana gelen Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti" denildi.