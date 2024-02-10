Özgür Özel'den Aziz Yeniay'a geçmiş olsun telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim çalışmasına ateş açılan AKP Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'la telefonda görüştü.

Özgür Özel'den Aziz Yeniay'a geçmiş olsun telefonu

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde AKP Belediye Belediye Başkanı Aziz Yeniay'ın bir derneği ziyaret ettiği seçim çalışmasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi başından yaralandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aziz Yeniay'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim çalışmasında bulunduğu alanda silahlı saldırı meydana gelen Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti" denildi.

Etiketler
Özgür Özel CHP Küçükçekmece
Siyasilerden AKP'li Yeniay'a yapılan saldırıya tepki Siyasilerden AKP'li Yeniay'a yapılan saldırıya tepki
Elektrikli otomobil kullananlar dikkat! Hayat kurtaran teknik Elektrikli otomobil kullananlar dikkat! Hayat kurtaran teknik
Yalı Çapkını dizisi karışıyor! Başrol diziye veda ediyor iddiası Yalı Çapkını dizisi karışıyor! Başrol diziye veda ediyor iddiası
Mansur Yavaş: Ben yönettiğim kentte kimse açlıktan ölmez Mansur Yavaş: Ben yönettiğim kentte kimse açlıktan ölmez
ÇOK OKUNANLAR
Zenginliği tatmadan ölmeyecek burçlar belli oldu Zenginliği tatmadan ölmeyecek burçlar belli oldu
3 şirketten 3 anket: İşte bu pazar seçim olsa İstanbul'da ortaya çıkacak tablo! 3 şirketten 3 anket: İşte bu pazar seçim olsa İstanbul'da ortaya çıkacak tablo!
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey!
Ankara anketinde sonuç çok net: İYİ Parti başkentte eridi, Zafer Partisi yükselişe geçti! Ankara anketinde sonuç çok net: İYİ Parti başkentte eridi, Zafer Partisi yükselişe geçti!
Son anket: Hatay seçmeni Lütfü Savaş'ı destekliyor mu? Hatay seçmeni Savaş'ı destekliyor mu?