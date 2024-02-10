Siyasilerden AKP'li Yeniay'a yapılan saldırıya tepki

AKP'nin Küçükçekmece'den belediye başkan adayı Aziz Yeniay silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda bir vatandaş hayatını kaybetti.

Saldırının ardından siyasiler teker teker geçmiş olsun mesajları yayınladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, saldırıyı sosyal medyadan yayınladığı mesajla kınadı.

İmamoğlu paylaştığı mesajında "Başkan Adayı Sayın Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı olduğu bilgisini üzülerek öğrendim. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyor, Sayın Yeniay’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Demokrasi yarışını kirletmeye çalışan tüm karanlık gruplara karşı, birlikte omuz omuza duracağız" dedi.

AK Parti Küçükçekmece Belediye

Başkan Adayı Sayın Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı olduğu bilgisini üzülerek öğrendim. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyor, Sayın Yeniay’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Demokrasi yarışını… February 10, 2024

"KİMSEYE FIRSAT TANIMAYACAĞIZ"

CHP İstanbul İl Başkanı da sosyal medya hesabından mesaj yayınlayarak "AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Saldırıda yaşamını yitiren vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Seçim sürecini bu tür saldırılarla başka yöne çekmek isteyenlere karşı çok dikkatli olacağız. Kimseye birlik ve beraberliğimizi bozacağı fırsatı tanımayacağız" diye kaydetti.

"BİRLİĞİMİZİ KİMSE BÖLEMEZ"

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu da "AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Sayın Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Seçim sürecindeki kirli emellere, muhtemel provokasyonlara karşı hepimiz dikkatli olmak durumundayız. Bu saldırılar millî birliğimizi ve bütünlüğümüzü bölemez" açıklamasını yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise saldırıya karşı tepkisini şu sözlerle gösterdi:

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasında yaşanan saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitiren vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız!"

ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin adayına yapılan saldırıyı kınadı. Erdoğan şunları kaydetti:

"AK Parti’mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır."