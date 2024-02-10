AKP'nin Küçükçekmece adayına silahlı saldırı

AKP Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

Uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı bir vatandaş başından ağır yaralandı. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olay yerine gelerek bilgi aldı.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Yaralı vatandaşın öldüğüne dair haberlerin paylaşılmasının ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları kaydetti:

"Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum."

KOCA: YARALANAN VATANDAŞIMIZIN AMELİYATI DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başından yaralanan vatandaşının ameliyatının devam ettiğini söyledi. Koca şunları kaydetti:

"İstanbul Küçükçekmece’de, bir silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan vatandaşımız, acil müdahale ve yoğun bakım sonrası beyin ameliyatına alınmış olup, ameliyatı halen devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum."

KURUM BAŞSAĞLIĞI DİLEMİŞTİ

AKP'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıya tepki gösterdi.

Kurum, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!" dedi.