Ali Babacan Davut Güloğlu'nu tanımadı: Ya ben de diyorum nerden tanıyorum

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Yeniden Refah adayı Davut Güloğlu'yla sohbet etti. Güloğlu'nun şarkıcı olduğunu hatırlamayan Babacan daha sonra "Ya ben de diyorum nereden tanıyorum" dedi.

Ali Babacan Davut Güloğlu'nu tanımadı: Ya ben de diyorum nerden tanıyorum

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'nin ortak belediye başkan adayı Murat Caymaz’ın tanıtım toplantısı dün kente gitti.

Öncü Radyo TV'nin haberine göre, parti binasındaki programın ardından cuma namazı için Merkez Büyük Camisi'ne giden Ali Babacan, namaz öncesinde cami avlusunda bulunanlarla sohbet etti.

Babacan burada yanına gelen Yeniden Refah Partisi (Yeniden Refah) Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu'yla da konuştu fakat Güloğlu'nun şarkıcı olduğunu hatırlayamadı.

Düzce'nin 20 yıldır unutulduğunu söyleyen Güloğlu, "İnşallah buradaki hizmetleri çoğaltırız. Allah'ın izniyle güzel, kalkınmış bir Düzce... Allah nasip ederse kapıları sökülmüş bir belediye, kapıları söküp dışarı koyacağız. Artık makam, mevki yok herkes aynı. Sadece hizmet olacak içeride" dedi.

Ali Babacan'ın "Murat Bey'le tanışıyor musunuz?" sorusuna Güloğlu "Evet, hayırlı olsun" yanıtını verdikten sonra iki aday tokalaştı. Babacan, "Murat Bey bizim kurucu il başkanımız hem de adayımız" dedi.

Güloğlu, "Ben de MKYK üyesiyim ve Fatih Erbakan'ın danışmanıyım. Burada da görev verdiler ve çalışıyoruz bir sanatçı olarak" diye konuştu.

Babacan'ın "Sanatçı olarak derken" sorusu üzerine Güloğlu, tekrar kendini tanıttı ve adını soyadını söyledi. Babacan'ın şaşırarak "Ya ben de diyorum nereden tanıyorum. Ya bir aşinalık var da nereden diyorum. Şimdi oldu" karşılığını verdi.

Etiketler
Davut Güloğlu Ali Babacan
Orkide daha hızlı nasıl açar? İşte Orkidelerin çok daha iyi büyümesini sağlan yöntem Orkide daha hızlı nasıl açar? İşte Orkidelerin çok daha iyi büyümesini sağlan yöntem
Baklavadan bile lezzetli olduğu söyleniyor! Yunan Tatlısının işte hazırlanışı Baklavadan bile lezzetli olduğu söyleniyor! Yunan Tatlısının işte hazırlanışı
Özgür Özel'den Aziz Yeniay'a geçmiş olsun telefonu Özgür Özel'den Aziz Yeniay'a geçmiş olsun telefonu
Siyasilerden AKP'li Yeniay'a yapılan saldırıya tepki Siyasilerden AKP'li Yeniay'a yapılan saldırıya tepki
ÇOK OKUNANLAR
Zenginliği tatmadan ölmeyecek burçlar belli oldu Zenginliği tatmadan ölmeyecek burçlar belli oldu
3 şirketten 3 anket: İşte bu pazar seçim olsa İstanbul'da ortaya çıkacak tablo! 3 şirketten 3 anket: İşte bu pazar seçim olsa İstanbul'da ortaya çıkacak tablo!
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey!
Ankara anketinde sonuç çok net: İYİ Parti başkentte eridi, Zafer Partisi yükselişe geçti! Ankara anketinde sonuç çok net: İYİ Parti başkentte eridi, Zafer Partisi yükselişe geçti!
Meteoroloji saat verip uyardı: Sağanak yağış geliyor, tedbirinizi alın! Meteoroloji saat verip uyardı: Sağanak yağış geliyor, tedbirinizi alın!