Ali Babacan Davut Güloğlu'nu tanımadı: Ya ben de diyorum nerden tanıyorum

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'nin ortak belediye başkan adayı Murat Caymaz’ın tanıtım toplantısı dün kente gitti.

Öncü Radyo TV'nin haberine göre, parti binasındaki programın ardından cuma namazı için Merkez Büyük Camisi'ne giden Ali Babacan, namaz öncesinde cami avlusunda bulunanlarla sohbet etti.

Babacan burada yanına gelen Yeniden Refah Partisi (Yeniden Refah) Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu'yla da konuştu fakat Güloğlu'nun şarkıcı olduğunu hatırlayamadı.

Düzce'nin 20 yıldır unutulduğunu söyleyen Güloğlu, "İnşallah buradaki hizmetleri çoğaltırız. Allah'ın izniyle güzel, kalkınmış bir Düzce... Allah nasip ederse kapıları sökülmüş bir belediye, kapıları söküp dışarı koyacağız. Artık makam, mevki yok herkes aynı. Sadece hizmet olacak içeride" dedi.

Ali Babacan'ın "Murat Bey'le tanışıyor musunuz?" sorusuna Güloğlu "Evet, hayırlı olsun" yanıtını verdikten sonra iki aday tokalaştı. Babacan, "Murat Bey bizim kurucu il başkanımız hem de adayımız" dedi.

Güloğlu, "Ben de MKYK üyesiyim ve Fatih Erbakan'ın danışmanıyım. Burada da görev verdiler ve çalışıyoruz bir sanatçı olarak" diye konuştu.

Babacan'ın "Sanatçı olarak derken" sorusu üzerine Güloğlu, tekrar kendini tanıttı ve adını soyadını söyledi. Babacan'ın şaşırarak "Ya ben de diyorum nereden tanıyorum. Ya bir aşinalık var da nereden diyorum. Şimdi oldu" karşılığını verdi.