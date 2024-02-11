İstanbul Üniversitesi'nin kararına tepki | İBB Bağımsız Başkan Adayı Taylan Yıldız: Bu alanı herkese açmak kampüs hayatını yok edecektir

İstanbul Üniversitesi rektörlüğü, okulun tüm kampüslerinde kapıların herkes için ziyarete açıldığını duyurdu. Yakın zamana kadar farklı kampüslerde okuyan öğrencilerin dahi giremediği Beyazıt Kampüsü de dahil tüm yerleşkelerine mesai saatleri içinde isteyen herkes girebilecek.

Dünyanın artık "duvarsız üniversite" konseptini tartıştığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, "Üniversitenin kapısı parmaklıklarla kapalı olamaz. Bu acı bir şeydir. Üniversite, öğrencilerini nasıl böyle bir imajla karşılar? 28 Şubat'lardan kalan o kötü izlerin, karanlık günlerin ülkemize yakışmadığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

İBB ADAYI “İNTERNETTİ ABİ”DEN KARARA TEPKİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bağımsız Başkan Adayı, halk arasında bilinen adıyla “internetçi abi” Taylan Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla üniversite kampüslerinin halka açılmasına tepki gösterdi.

Taylan Yıldız sosyal medya hesabından yayımladığı videosuna şu notu düştü:

“Şu an İstanbul Üniversitesi'ndeyiz. Artık bu kampüse girmek için öğrenci olmanıza gerek bile yok. Herkes elini kolunu sallaya sallaya girecek. Bu karara şiddetle itiraz ediyorum. Kampüsler öğrencilerin fikirlerini ifade ettikleri sosyalleştikleri yaşam alanlarıdır. Bu alanı herkese açmak kampüs hayatını yok edecektir. Sığınmacıların güvenlik sorununa yol açtığı günümüz İstanbul’unda gençlerin güvenli son mekanları da ellerinden alınacaktır. Yetkililere sesleniyorum. Öğrencilerin seslerine kulak verin. Hemen bu yanlıştan geri dönün. Gençlere kampüslerini geri verin.”

Şu an İstanbul Üniversitesi'ndeyiz. Artık bu kampüse girmek için öğrenci olmanıza gerek bile yok. Herkes elini kolunu sallaya sallaya girecek.



Bu karara şiddetle itiraz ediyorum. Kampüsler öğrencilerin fikirlerini ifade ettikleri sosyallestikleri yaşam alanlarıdir. Bu alanı… pic.twitter.com/tysPbirYPk — Dr. Taylan Yıldız (@taylanyildiz) February 10, 2024

SİLİKON VADİSİ'NDEN SİYASETE; TAYLAN YILDIZ KİMDİR?

Taylan Yıldız, ülkede “Silikon Vadisi’nden siyasete transfer” haberleriyle tanındı. Google’da yöneticilik yaparken ülkeye gelen Yıldız, İYİ Parti’den siyasete atıldı. Partisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi yapılan Yıldız, yakın zamanda partisinden istifa etti ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine bağımsız aday olduğunu açıkladı.

Endüstri mühendisliği alanında Massachusetts Üniversitesinde yüksek lisans yapan Taylan Yıldız 2003 yılında Stanford Üniversitesinde işletme alanında doktora eğitimi sırasında Google firmasında da yöneticilik yaptı.

Türkiye'ye 2017 yılında dönen Yıldız, Anayasa değişikliği referandumu sırasında "Hayır" kampanyasında çalıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile tanışan Yıldız, partinin kuruluşunda görev aldı ve genel başkan yardımcısı oldu. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Millet İttifakını destekledi.

Yıldız’ın, İstanbul metrosunda ücretsiz internet hizmeti verilmesi için 2020'de "internetçi abi” ve “metroda internet istiyoruz" etiketleriyle başlattığı kampanya, Ekim 2021'de internet hizmetinin İstanbul metrosunda ücretsiz verilmeye başlanması ile sonuçlandı.

Yıldız, "internetsiz köy kalmasın" adıyla başlattığı projeyle COVID-19 pandemisiyle başlayan çevrimiçi eğitim sürecinde çocuklara ve gençlere tablet bilgisayar dağıttı.

Yıldız, 15 Mart 2023 tarihinde Sarıyer ve İBB Meclisi üyeliklerinden, 19 Haziran 2023'te ise İYİ Parti’den istifa etti.

Kaynak: Gerçek Gündem