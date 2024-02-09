Akademiye düşmanlık devam ediyor: Türkiye’nin ilk İletişim Fakültesi’ne İktisat Fakültesi’nden dekan vekili

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki kayyım rektör atamalarının ardından iktidarın üniversiteler üzerindeki politikaları son dönemde çok eleştiriliyor. Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla atanmasının ardından başlayan ve tepkiler sonrası Prof. Dr. Naci İnci’nin atanmasıyla devam eden sürecin yankıları hala sürüyor.

SESSİZ ATAMA: İLETİŞİM FAKÜLTESİ’NE İKTİSATTAN DEKAN…

Kayyım rektörlerden sonra fakültelerde liyakatsiz atamaların yapılması, akademisyenlerin görevden alınmalarının tartışmaları sürerken bu kez de Türkiye’nin en köklü üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi’nin İletişim Fakültesi’nde dikkati çeken sessiz sedasız bir atama yapıldı.

Türkiye'nin ilk iletişim fakültesi olan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü’nden Prof. Dr. Levent Şahin dekan vekili olarak atandı. 2020 yılında İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü hocası Prof. Dr. Abdullah Özkan’ın atanmış, Özkan’ın görevi devralması üniversitenin web sayfasından yayınlanan haberle duyurulmuştu.

Yeni dekan vekili Prof. Dr. Levent Şahin’in atanmasına ilişkin herhangi bir bilgi yayınlanmazken, fakültenin Twitter (X) hesabından yeni dekan yardımcılarının atandığına dair gönderiler paylaşıldı.

ŞAHİN HER YERDE…

Öte yandan Levent Şahin’in, üniversite bünyesinde başka görevler aldığı dikkati çekti. Rektör yardımcısı olan ve üniversitedeki sisteme rağmen görevi halan süren Şahin aynı zaman Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin de dekanı. Ayrıca Şahin, İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nün de Anabilim Dalı Başkanı görevini de üstleniyor.

PROF. DR. LEVENT ŞAHİN KİMDİR?

İletişim Fakültesi’nin dekan vekili Prof. Dr. Levent Şahin, 1998 yılında girdiği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden 2002 yılında mezun oldu. 2002-2005 yılları arasında yüksek lisansını yine aynı üniversitede aynı bölümde yapan Şahin, 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde doktorasını yaptı. 2010 yılında “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Genç İşsizlik Sorunu” konulu doktora tezini verdi. 2006-2010 yılı arasında İstanbul Üniversitesi akademik kadrosuna katılan Şahin, 2015 yılında Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin dekan yardımcılığına atandı. 2017 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü Anabilim Dalı Başkanı olan Şahin, 2019 yılında Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde dekan oldu. 2020 yılında ise rektör yardımcılığına atandı. Şahin, 11 Aralık 2023 tarihinde ise İletişim Fakültesi’ne dekan vekili olarak atandı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDE REKTÖR SKANDALI

1 Ağustos 2023’te İstanbul Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın Şeb-i Arus için geldiği Konya'da yaşadığı otel mağduriyetini üniversitenin sitesinde yayımlayarak gündeme gelmişti.

Duyurular kısmında yayımlanan metinde Zülfikar ve ailesinin bir otelde rezervasyon yaptırdığı, ancak saatlerce odalarına giriş yapabilmek için sıra bekledikleri belirtilmişti.

Söz konusu şikayet metni, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine üniversitenin sayfasından kaldırılmıştı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BÖLÜNMÜŞTÜ

Kalabalık oldukları gerekçesiyle 2018 yılında çıkan yasa tasarısıyla İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa diye ikiye bölünmüştü. Üniversitelerin bu kararla siyasi vesayet altına girdiği eleştirileri gelmiş, birçok kişi karara tepki göstermişti.

Kaynak: Gerçek Gündem