ERP ve dijitalleştirme platformunun 1 aylık eğitiminin ilk adımı tamamlandı

İş dünyasının dinamiklerinin hızla değişmesiyle ortaya çıkan farklı ihtiyaçlarla karşı karşıya kalan işletmeler, çözümü iş süreçlerini kolaylaştıran ve otomatikleştiren bulut tabanlı ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) uygulamalarında buluyor. LinkedIn’in yayımladığı son verilere göre bugün büyük kuruluşların %70’inden fazlası ERP çözümlerinden yararlanıyor. İşletmelerin %53’ünden fazlası ERP uygulamalarından olumlu bir yatırım getirisi elde ettiğini belirtirken, neredeyse 2 şirketten biri halen istediği verimi alamıyor. Bunun sebeplerinin başında ise ERP sistemlerinin uygulanmasında net bir vizyona ve organizasyonu uyumlu hale getirecek yeteneklere sahip olmamaları yer alıyor. ERP ve iş dijitalleşme çözümleri sunan 1Ci platformu, İstanbul’dan sonra şimdi de Ankara’daki öğrenciler için gerçekleştireceği eğitim programıyla, kurumların ihtiyacı olan, geleceğin yetkin çalışanlarını yetiştiriyor.

Dünya genelinde 60’tan fazla ülkede iş ortakları aracılığıyla esnek ERP ve iş dijitalleşme çözümleri sunan 1Ci, ilk adımının 3-4 Şubat tarihlerinde Rusya Bilim Ve Kültür Merkezi’nde yapılan ücretsiz eğitim programıyla işletme, endüstri ve bilgisayar mühendisliği öğrencilerini geleceğin teknoloji liderlerine dönüştürecek. Yüz yüze başlayan program, 1 ay boyunca online eğitimlerle devam edecek. Eğitimin ilk aşamasında katılımcılara ERP süreçlerinin temel prensipleri aktarılırken ardından 1C:Drive üzerinde eğitim alacak öğrenciler, ürün oturumları, pratik görevler ve uygulama, yeniden yapılandırma gibi çeşitli etkinliklerle ürünün işlevselliğini deneyimleme şansı bulacak.

Ankara’daki 8 üniversiteden öğrenciler katılıyor

Eğitim programlarına Ankara’daki 8 üniversiteden yoğun talep aldıklarını belirten 1Ci Türkiye Ülke Müdürü Mert Onay konuya dair, “Türkiye’nin dünya çapında başarılara imza atmış Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi gibi Türkiye’nin dünya çapında başarılara imza atmış eğitim kurumlarındaki öğrencilerin ilgisini görmek, bizi motive ediyor. Hazırladığımız eğitim programının sonunda üretim odaklı şirketlerin kalbi olan ERP konusunda belirli bir seviyeye gelmiş öğrenciler kazanacağız. Bu öğrencilerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak bizim için çok önemli” açıklamasını yaptı.

Partner Mükemmeliyeti Müdürü ve Eğitim Direktörü Marina Mareeva ise değerlendirmelerini şöyle paylaştı: “Eğitim programımızın en temel özelliği, öğrencileri ERP’ye sıfırdan başlatarak 1C: Drive’da uzman seviyeye ulaşmalarını sağlamak. Hem öğrencilere hem de iş dünyasına faydalı bir proje gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz.”

1Ci’den edinilen bilgilere göre en başarılı katılımcılar, program mezunu olarak sertifika alarak 1Ci topluluğunun bir parçası olma imkanı elde edecek. Türkiye’deki 1Ci partner yazılım şirketlerinden biriyle çalışmaya devam edebilecek veya 1Ci ile partner olabilecek.