Yabancı dil seviyesini belgelemek isteyenleri heyecanlandıran işbirliği haberi geldi

Dünya genelinde pek çok yabancı dil öğrencisi, kendilerini geliştirmek, seviyelerini ölçmek, farklı ülkelerde geçerliliği olan sertifikalar almak için güvenilir kurumların arayışına giriyor.

70 yılı aşkın uzmanlığıyla bu alanda faaliyet gösteren ETS Global ve Türkiye'de 3.000'den fazla kurumsal şirketin çözüm ortağı rolünü üstlenen Wall Street English Türkiye ise geçtiğimiz günlerde imza attıkları işbirliğiyle dil eğitimine yeni bir vizyon kazandırmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra öğrencilere ve profesyonellere kapsamlı avantajlar sunulması planlıyor.

“Kurumların ve öğrencilerin dil testlerine erişebilmesini sağlıyoruz"

Hem öğrencilerin hem de çalışanların İngilizce dil becerilerini dünyada geçerliliği olan testlerle belgelemelerinin önemine dikkat çeken ETS Global Türkiye Ülke Müdürü Akhan Özten, kurumların bu testlere erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini de söyleyerek anlaşmaya dair şu açıklamada bulundu: “Küresel dünyanın iletişim dilinin İngilizce olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, dil yetkinliğini global geçerliliği olan bir skor ile belgelemek kritik öneme sahip. Türkiye’deki kurumlarda İngilizce’nin evrensel standartlarda ölçülmesi ve değerlendirilmesi için 2023 yılında TOBB ile bir antlaşma imzaladık. Bunun bir devamı olarak da bugün Wall Street English Türkiye ile önemli bir işbirliğine imza atıyoruz. Bu işbirliğiyle dünyanın ve ülkemizin en önemli kurumunda, 160’dan fazla ülkede geçerli olan TOEIC ve TOEFL testlerine en iyi şekilde hazırlanma şansını elde edecekler”.

“Bu anlaşma sayesinde pek çok avantaj sunacağız”

İmza attıkları anlaşmayla birlikte öğrenciler ve kurumlar için birçok fırsat sunacaklarını belirten Wall Street English Türkiye Direktörü İbrahim Ümit Aşık ise “ Çok heyecanlıyız, Wall Street English olarak 50 yılı aşkın bir süredir, dünyanın dört bir yanında 450’den fazla şubemiz ile İngilizce eğitimi vermekteyiz. Bu eğitimleri verirken öğrencilerimizin hem hedeflerine hem de hayallerini gerçekleştirmeye yönelik onları desteklemekteyiz. Günümüzün global dünyasından İngilizce bilmek ve bunu global geçerliliği olan bir skorla sunabilmek, kişilere global dünyanın açılma fırsatını sunuyor. Bu iş birliği ile öğrencilerimize önemli avantajlar sağlamayı hedefliyoruz” dedi.