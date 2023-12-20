İstanbul Üniversitesi Rektörü yine gündemde: Otel açıklaması sonrası bir tepki çeken duyuru daha

Akademi camiasında "Kayyım rektör" olarak anılan isimlerden olan Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, yeni bir skandala daha imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Ağustos tarihinde yayınladığı genelge ile İstanbul Üniversitesi'ne rektör Mahmut Ak yerine atanan kayyım Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, ilk işi olarak kardeşini danışman olarak atamış ve tepkilerin odağı olmuştu.

Geçtiğimiz gün okulun web sitesinde Konya'da ailesi ile gittiği bir otelde, rezervasyon yaptırdığı ve saatlerce odalarına giriş yapabilmek için sıra beklediklerinin duyurusunu yapan Zülfikar, tepkilerin ardından yazıyı kaldırtmıştı.

Üniversite'nin sitesinden bir tartışma yaratan açıklama daha yayımlandı.

"Genç akademisyenlerle buluşma" isimli duyuruda "İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’ın şahsi ikramı olan kahvaltının ardından gerçekleşen..." cümlesinin kullanılması kamuoyunda eleştirilerin odağı haline geldi.

Okulun kendi imkanlarıyla verilen kahvaltıda kendi reklamını yapması, birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

Duyurunun tamamı şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem