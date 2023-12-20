Devlet Bahçeli'nin Şeyh Sait sözleri Akit yazarını kızdırdı: "Uydurulan tarih şablonundan çıkmalı"

Kamuoyundaki Şeyh Sait tartışmaları sürerken, iktidara yakın gazetenin yazarı Şeyh Sait'e hain diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi.

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Devlet Bahçeli'nin Şeyh Sait sözleri Akit yazarını kızdırdı: "Uydurulan tarih şablonundan çıkmalı"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde kayyum yönetimin bir bulvara Şeyh Sait’in adını vermesinin ardından başlayan tartışmalar büyümüş, İYİ Parti’de bir milletvekilinin istifa etmesine kadar gitmişti.

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Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, Şeyh Sait Bulvarı’na tepki göstermiş "Hınıslı Sait bir vatan hainidir. Şeyh Sait ayaklanmasında askerlerimiz, yöre insanımız şehit olmuş ve yaralanmıştır. Şeyh Sait'in damadı Şeyh Abdullah'ın şu sözleri bakınız nasıldı: 'Gazetecilere dönüp yazın dedim, biz bu hainlere uyduk, başkası uymasın.' Damadın hain dediğine bugün kahraman diyenler, aynı ihanetin yolcularıdır. CHP Genel Başkanı'nın yaptığı ‘Acılar bazı torunların kalbini acıtıyorsa o acıya saygılı olmak gerekir’ açıklamasının neresini düzeltelim. Neyin acısı?” İfadelerini kullanmıştı.

Bahçeli’nin bu ifadesi, iktidara yakın Yeni Akit’in yazarı Yaşar Değirmenci’yi kızdırdı.

Değirmenci, Bahçeli’ye ‘uydurulan’ tarih şablonundan çıkmasını tavsiye etti.

ATATÜRK'Ü DE HEDEF ALDI

Değirmenci yazısının ilgili bölümünde, Atatürk’ü de hedef alarak şunları yazdı:

"Kemalizm bu milletin içinden büyük bir kesimi başkalaştırmış ve dini, dili, hayat tarzı ile başka bir kavim haline getirmiştir. Mustafa Kemal’in her dediği doğru, her tesbit ve teşhisi tartışılmaz, kabul edilir. Kahramanları ve hainleri o belirler. Böyle bir yapı milletvekilini dahi bu yüzden istifa ettiriyor. 1923’te değil 2023’te yapılıyor. Gerçek tarih sahte tarih ile yüzleşmeli. Bu yapılmadığı müddetçe iflah olmayız.


Biz tarihteki en büyük devlet ve medeniyet tecrübelerinin sahibi olan bir milletin çocuklarıyız. Bu çağı bizden başkası yorumlayamaz, değerlendiremez. Batı’nın gözünde Doğu’lusun, Müslümansın, dünün Osmanlı’sısın. Seni kabullenmez. Batı; senin Batılı olamayacağını, sadece kendinden uzaklaşacağını, bir gün bunun tersinin de olabileceğini bilir. Yanlışları ağır ifadelerle konuşan Bahçeli, üniversite çevresinden geldiğine göre resmî, uydurulan tarih şablonundan çıkmalı."

Etiketler
Devlet Bahçeli Şeyh Said MHP İYİ Parti
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