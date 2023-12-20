İktidarın 'yaz saati' inadı çocukları ve emekçileri sabah 'karanlığına' mahkum etti... 'Yalnızca elektrik şirketlerine katkısı var...'

AKP iktidarının yaz saati uygulaması inadı, çocukların okula, emekçilerin ise işe karanlıkta gitmesine neden oluyor.

Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, karanlık saatte işe-okula gitmek zorunda olanların rahatsız olduğunu bildirerek 7 yıl önce enerji tasarrufu sağlayacağı gerekçesiyle uygulamaya konan kalıcı yaz saati uygulamasının kaldırılması için TBMM’ye kanun teklifi vermişti.

Kamuoyundan 7 yıldır geri adım atılmayan yaz saati uygulamasına tepkiler yeniden alevlenirken, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş CGTN Türk’te konuya ilişkin soruları yanıtladı.

İKTİDARIN GEREKÇESİ ‘TASARRUF’TU AMA…

Yayınca konuşan Ulutaş, söz konusu uygulamaya İTÜ`den bir grup akademisyenin hazırladığı rapora dayanarak alındığını ancak raporun halen ortaya çıkmadığına dikkat çekti.

Ulutaş, uygulamanın tasarruf sağlayıp sağlamadığına ilişkin soruya, “Uygulamaya dayanak oluşturan rapor hala ortaya çıkmadı. Uygulamanın birinci yılında basına yansıyan değerlendirme raporunda bir tasarruf sağlandığı iddiası vardı. Ancak bu raporun detayları da kamuoyu ile paylaşılmadı. Bizim ilk yıl kendimizin yaptığı araştırmaya baktığımızda tasarruf bir yana yüzde 6.5 civarında enerji tüketimde artış olduğunu gördük. Bunun gerekçesini araştırdığımızda önce sanayi üretiminde bir artış var mı diye düşündük olmadığını gördük, ağır bir kış yaşanmadığı halde tasarruf bir yana bu uygulamanın elektrik tüketimini arttırıcı bir faktör olduğunu kamuoyuyla paylaştık” yanıtını verdi.

‘SADECE ELEKTRİK ŞİRKETLERİNE FAYDASI VAR’

Yaz saati uygulamasıyla elektrik tüketiminde tasarrufun aksine kısmi bir artış yaşandığına dikkat çeken Ulutaş, uygulamanın yalnızca elektrik dağıtım şirketlerine katkı sağladığına işaret etti.

‘SEÇİLEN SAAT DİLİMİ YANLIŞ’

Ulutaş, sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Seçilen saat dilimi 45. doğu meridyeni yani Iğdır`dan geçen Türkiye`nin en doğusundaki meridyen seçilmiş olduğu için ülkemizin büyük bir kısmı karanlıkta kalıyor. Toplumun büyük bir kesimi için güvenlik açısından kamu yararı açısından bu uygulamanın olumsuz etkileri olduğunu söyleyebiliriz.

Türkiye açısından en doğru uygulama ya eski uygulamaya geri dönülmesi ya da daha uygun olan 30. doğu meridyeninin baz alınmasıdır. Veya Türkiye`nin ortasından geçen bir meridyenin baz alınması olmalıdır. Benim kişisel kanaatimi sorarsanız, enerji tüketimi açısından yaz saati kış saati geçişinin daha doğru bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Türkiye`nin gerçekleri açısından daha doğru bir uygulama olacağını ve toplumun rahatlayacağını tahmin ediyorum."