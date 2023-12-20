MSB'den Tuzla Piyade Okulu'nda yaşananlara ilişkin yeni açıklama: 'Tesis edilmiş nihai disiplin işlemi yok'

MSB, Tuzla Piyade Okulu'nda, cemaat mensubu teğmenlerin yakalarına Atatürk fotoğrafı takmamasıyla başlayan sürece ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

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MSB'den Tuzla Piyade Okulu'nda yaşananlara ilişkin yeni açıklama: 'Tesis edilmiş nihai disiplin işlemi yok'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Tuzla Piyade Okulu’nda, cemaatçi teğmenlerin 10 Kasım’da Atatürk fotoğrafını yakalarına takmamalarıyla başlayan tartışmalara ilişkin bir açıklama yayımladı.

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Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlemizde temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır” ifadeleri kullanılarak, olaya ilişkin adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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'DİSİPLİN İŞLEMİ HENÜZ UYGULANMADI'

Açıklamada, “İlgili mevzuat çerçevesinde milli anma ve kutlama gnleri, tören ve bayramlarda günün anlam ve önemine uygun şekilde davranmak bir disiplin gereğidir. Mevzuata uygun davranmamak nasıl disiplinsizlik ise buna karşı görev, yetki ve sorumluluğu dışında suç teşkil edecek nitelikte müdahale etmek ya da davranışta bulunmak da disiplinsizliktir” denildi.

MSB’nin açıklamasında olaya sebebiyet veren personel hakkında Geçici Görevden Uzaklaştırma kararı akındığı hatırlatılarak, olaya ilişkin tesis edilmiş nihai bir disiplin işlemi bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Tuzla Milli Savunma Bakanlığı Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım
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