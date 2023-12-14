Yeni Şafak'ın 'Teğmen cuntası' başlıklı haberine tepki: 'Biz bu filmi kumpas davalar sırasında görmüştük'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin “Teğmen cuntası” başlıklı haberine tepki gösterdi.

Yeni Şafak, bugün yayımlanan söz konusu haberinde, Tuzla Piyade Okulu’nda bazı askerlerin namaz kıldıkları için fişlendiklerini ve darp edildiklerini iddia etti.

Haberde, “cuntacı” olarak adlandırılan teğmenlerin, Zafer Partisi’ne yakın oldukları ve haklarında suç duyurusunda bulunduğu öne sürüldü.

“BİZ BU FİLMİ KUMPAS DAVALAR SIRASINDA GÖRMÜŞTÜK”

Haberi sosyal medya hesabından paylaşan emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, konu hakkında CHP tarafından soru önergesi verildiğini ancak Milli Savunma Bakanlığı’nın yanıt vermediğini ifade etti.

“Yeni Şafak gazetesi idari ve adli soruşturmanın iddia edilen detayları ile haber yapıyor” diyen Bağcıoğlu, Yeni Şafak’ın haberinin FETÖ’nün kumpas davaları öncesinde yaşananları hatırlattığını belirtti.

Bağcıoğlu, “Biz bu filmi kumpas davalar sırasında görmüştük. Umarım Atatürkçü öğrencilerin tasfiyesine neden olmaz” dedi.

Bu konuda CHP tarafından soru önergesi verilmiş, ancak MSB tarafından şu ana kadar cevap verilmemişti.

Ancak; Yeni Şafak gazetesi idari ve adli soruşturmanın iddia edilen detayları ile haber yapıyor.

Biz bu filmi kumpas davalar sırasında görmüştük.

Umarım Atatürkçü… pic.twitter.com/Oxo6ktBP6l — Yankı Bağcıoğlu (@YankiBagcioglu) December 14, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem