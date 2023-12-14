Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davalarında karar

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Bilal Erdoğan ve TÜRGEV tarafından açılan 100'er bin liralık iki tazminat davasının reddedildiğini duyurdu.

Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davalarında karar

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'yolsuzluk' ve 'usulsüzlük' eleştirileri nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından ayrı ayrı açılan iki tazminat davasının da reddedildiğini açıkladı.

Çelik'in paylaşımı şöyle:

"7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun "yolsuzluk ve usulsüzlük" eleştirileri nedeniyle Bilal Erdoğan ve TÜRGEV tarafından ayrı ayrı 100.000'er TL istemli olarak açılan davalarda bugün kararlar çıktı. Her iki davayı da kazandık. Davalar reddedildi.. Mücadeleye devam..."

NE OLMUŞTU?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl mayıs ayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ailesinin başında olduğu TÜRGEV ve Ensar vakıfları üzerinden ABD'deki TURKEN Vakfı'na para aktardığı ve bu ülkeye kaçacakları iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

TÜRGEV ve Bilal Erdoğan'ın açtığı davaların ardından gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Kılıçdaroğlu, "Dava açtıkları için teşekkür ediyorum. Dava açmalarının şöyle bir yararı var: Ensar'ın ve TÜRGEV'in bütün kayıtlarını mahkemeye isteyeceğiz. O hakim kayıtları getirmezse hakim değildir" demişti.

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