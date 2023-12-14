Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından... Saadet Partisi'nin grubu düştü
Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Saadet Partisi'nin grubu da düşmüş oldu. Grup kurabilmek için 20 vekil şartı aranıyor.
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in hayatını kaybetmesinin ardından bir gelişme daha yaşandı.
Bitmez’in hayatını kaybetmesinin ardından vekil sayısı 19’a düşen Saadet Partisi’nin Meclis’teki grubu da düşmüş oldu.
14 Mayıs’ta yapılan genel seçimde CHP listelerinden seçime giren ve 10’ar milletvekili çıkaran Saadet ve Gelecek partileri, Temmuz ayında Meclis’te ortak grup kurmuştu.
Ancak Meclis’te grup kurabilmek için 20 vekil şartı aranıyor.
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