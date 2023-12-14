Meclis'te kalp krizi geçiren Saadet Partisi vekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti

Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın ardından kalp krizi geçirerek yere yığılan Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurul'daki konuşması sırasında kalp krizi geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Koca, açıklamasında "Hasan Bitmez’in genel durumu dün geceden itibaren bozulmaya başlamıştı. Bugün yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11.50 gibi vefat etti" ifadelerini kullandı.

CENAZE TÖRENİ

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Bitmez için bugün 16:00'da TBMM'de resmi tören düzenlenecek. Bitmez için cenaze namazı yarın Cuma namazına müteakiben Fatih Camii’nde kılınacak ve ardından Merkez Efendi’de defnedilecek.

Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez'in Cenaze Programı:



Bugün 16.00’da TBMM’de resmi tören düzenlenecektir.



Cenaze namazı yarın Cuma namazına müteakiben Fatih Camii’nde kılınacak ve ardından Merkez Efendi’de defnedilecektir. December 14, 2023

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Bitmez'in vefat haberinin ardından siyasilerden başsağlığı mesajları geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "TBMM Genel Kurulu'nda geçirdiği rahatsızlığın ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini derin üzüntüyle öğrendiğim Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda geçirdiği rahatsızlığın ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini derin üzüntüyle öğrendiğim Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/m89FwPMpXn — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 14, 2023

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nu arayarak başsağlığı dileklerini ilettiği açıklandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Sayın İsmail Haniye de Karamollaoğlu'nu arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise şunları kaydetti:

"Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez’i yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kaybettik. Hasan Bitmez'e Allah’tan rahmet; ailesine, Saadet Partisi camiasına, Meclisimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez’i yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kaybettik.



Hasan Bitmez'e Allah’tan rahmet; ailesine, Saadet Partisi camiasına, Meclisimize ve milletimize başsağlığı diliyorum.



Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/RHuVEkipPH — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) December 14, 2023

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı:

"Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.



Mekânı cennet olsun. — Meral Akşener (@meral_aksener) December 14, 2023

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da şu mesajı paylaştı:

"Başımız Sağ Olsun. Kıymetli yol arkadaşımız, Saadet-Gelecek Grubumuzun Kocaeli Milletvekili değerli kardeşim Hasan Bitmez’i TBMM kürsüsünde Gazzeli mazlumların hakkını savunurken yaşadığı rahatsızlık sonrası kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum vekilimize Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Saadet Partisi camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."

Başımız Sağ Olsun.



Kıymetli yol arkadaşımız, Saadet-Gelecek Grubumuzun Kocaeli Milletvekili değerli kardeşim Hasan Bitmez’i TBMM kürsüsünde Gazzeli mazlumların hakkını savunurken yaşadığı rahatsızlık sonrası kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum vekilimize Allah’tan… — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) December 14, 2023

HASAN BİTMEZ KİMDİR?

1969 yılında Giresun Alucra’da doğan Hasan Bitmez, ilkokulu İstanbul’da okuduktan sonra Gebze İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesinde öğrenim gördü.

Milli Gençlik Vakfı’nda çeşitli kademelerde görevler ifa ettikten sonra 1999-2004 yılları arasında Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2000 yılında Anadolu Gençlik Dergisi’ni kurdu ve derginin genel yayın yönetmenliğini üstlendi.

Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı ve bir dönem başkanlığını yaptı.

Kurucuları arasında yer aldığı International Youth Form’un genel başkanlık görevini yürüttü.

2006-2010 yılları arasında International Islamic Federation of Student Organizations’ın Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu, 2010-2014 yılları arasında ise Şura Meclisi Başkanlığı görevini yerine getirdi.

Saadet Partisi ve Cansuyu Yardımlaşma Derneği’nin yardımlarının Endonezya, Çad, Kamerun, Nijerya, Sudan, Gana ve Hindistan gibi birçok ülkeye ulaştırılmasında aktif rol oynadı.

Siyasete Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatında başlayan Bitmez, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi’nde çeşitli kademelerde görevler aldı.

2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Genel Merkez Seçim Karargâh Başkanı olarak görev yaptı.

Saadet Partisi Genel Merkezi’nde kendisine tevdi edilen farklı görevlerde bulunduktan sonra Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Arapça ve İngilizce bilen Bitmez; Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nde Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi ve İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanı’ydı.

Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı ve TBMM 28. Dönem Kocaeli Milletvekili olan Bitmez; evli ve bir çocuk babasıydı.

Kaynak: Gerçek Gündem