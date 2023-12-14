4 ilde IŞİD operasyonu düzenlenmişti: Gözaltına alınan 18 kişi de serbest!

IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı merkezli başlatılan soruşturma çerçevesinde, IŞİD silahlı terör örgütü güdümünde Tekirdağ’da faaliyet yürüttükleri iddia edilen 18 şahsın yakalanması amacıyla Tekirdağ merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda toplamda 18 şahıs yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, bazı adreslerde 2 adet ruhsatsız tabanca, IŞİD terör örgütünün sözde bayrağı, çok sayıda yasaklı kitap, dergi ve dijital materyallere el konularak şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14’ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 4’ü ise mahkemeden serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA