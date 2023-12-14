Bakan Tunç'tan açıklamalar: Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'ye getirilecek mi?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı bir açıklamada, kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olup elini kolunu sallaya sallaya Türkiye'den ayrılan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun Türkiye'ye getirilmesinin söz konusu olduğun söyledi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, karıştığı trafik kazasında Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olarak Türkiye’yi terk eden Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un Türkiye’ye getirilmesinin söz konusu olduğunu savundu.

Bakan Tunç, "Bizim önceliğimiz her şeyden önce kendi vatandaşımız. Vefat eden vatandaşımızın hakkını, hukukunu korumak vazifemizdir. Önümüzdeki süreçte de sanığın Türkiye'ye gelmesi ve bu konuda yargılama sürecine katılması söz konusu olacak" dedi.

Bakan Tunç konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Bu tür durumlarda özellikle hassasiyetle davranılmalı ve gerekli tedbirler alınmalı. Soruşturma başlatıldığını ifade etmek istiyorum. Bizim önceliğimiz her şeyden önce kendi vatandaşımız. Vefat eden vatandaşımızın hakkını, hukukunu korumak vazifemizdir. Bir tahliye kararı verilmiş ama tekrar müdahale edildi, ikinci raporda sürücü kusurlu çıktı. Bu iki rapor arasındaki çelişkiyi gidermek için dosya adli tıbba gönderildi. Oradan rapor bekleniyor. Bu süreç içerisinde Somali adli makamlarıyla da görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte de sanığın Türkiye'ye gelmesi ve bu konuda yargılama sürecine katılması söz konusu olacak. Hiçbir vatandaşımızı bir yabancı karşısında hakkının, hukukunun kaybedilmesine kesinlikle müsaade etmeyiz. Biz vatandaşımızın savunmasını sonuna kadar takip edeceğiz. Hakkaniyetinin ortaya çıkması için çalışacağız. Somali Adalet Bakanı ile de bizzat görüştüm. Onlar da iyi niyetle baktılar olaya. Yakın bir süreç içerisinde özellikle yargılama süreci başlamış olacak. Tabi adli tıptan gelecek rapor çerçevesinde tabii ki takdir yargımızındır."

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HAKEM MELER'E SALDIRIYA İLİŞKİN

Bakan Tunç, kamuoyu gündemini meşgul eden bir diğer konu olan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından hakem Umut Meler’e yapılan yumruklu saldırıya ilişkin de konuştu.

Tunç, şunları söyledi:

"Sporda şiddete dair kanunda önemli yaptırımlar var. Yeniden bir değerlendirme yaparak, cezalarda caydırıcılığı sağlayarak sporda şiddet kanunumuzda bir takım değişiklik olması gerektiğini tespit ettik. Taraflarla görüşmelerimizi sürdürüeceğiz, hazırladığımız taslağı Meclis'e sunacağız. Olayın hemen ardından gecikmeksizin adli soruşturmamızı başlattık. Sonrasında da tutuklama kararına başvuruldu. Bundan sonraki süreçte de yargılamasını takip edeceğiz. İlgili bakanlıklarımız çalışmalarını sürdürecek."

TERÖR SAVCISININ ODASINDA FOTOĞRAFA İLİŞKİN

Bakan Tunç, terör savcısının odasında fotoğraf çektiren avukata ilişkin de konuştu.

Bakan Tunç, "Gerekli soruşturma açıldı. Özellikle tasvip etmediğimiz bir görüntü o. Olmaması gereken adliyelerde. Hem savcı hakkında soruşturma açıldı hem de avukatla ilgili olarak da baroya suç duyurusunda bulunuldu. Bu tip nahoş görüntülere, fotoğraflara yargımızda kesinlikle müsaade edilemez. Bu tür görüntülerle yargının da yıpratılmasına müsaade edemeyiz.” diye konuştu.

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