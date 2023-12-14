Eski hakem Dereli'den 'Büyükekşi'ye: Artık sana yeter!

Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunması hem Türkiye'de hem de dünyada büyük yankı uyandırdı. Faruk Koca için tutuklama kararı verilirken Koca, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Yaşanan olaydan sonra Türk futbolunda kulüplerin ekonomik bataklıkta olması, futbolda uluslararası arenada kayda değer başarı yakalanamaması, şiddet ve gerilimin her zaman sporun önüne geçmesi bir kez daha 'Türk futbolunun nasıl düzeleceği' sorusunu akıllara getirdi.

"KULÜP BAŞKANINDAN HAKEM KLASMANINA KADAR SİYASET BELİRLİYOR"

Gazete Duvar'dan Fatih Saygın'ın haberine göre; Ankara'da yaşanan olayları konuştuğumuz FIFA kokartlı eski hakem ve önümüzdeki yerel seçimler için CHP'den Çankaya Belediye Başkan aday adayı olan olan Selçuk Dereli, Türk futbolundaki siyasallaşmanın çözülmeden sorunların bitmeyeceğini söyledi. TFF'nin özerk yapısının sadece kağıt üstünde olduğunu ve siyasetin işaret ettiği kişilerin bu kurum ve kuruluşların başına geçtiğini dile getiren Dereli, ciddi bir değişime ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.

"Siyaset futbolu kullanıyor, futbol da siyaseti kullanıyor maalesef" diyen Dereli, yönetim şeklinin fiilde atama usulüyle olduğunu belirterek, "Kulüp başkanlarının, TFF Başkan ve kurullarının göreve nasıl geldiğini herkes biliyor. Birilerinden onay alınmadan kulüplere teknik direktör bile getirilemiyor. Hakem klasmanların belirlenmesinde de siyasetin çok etkisi olduğu sürekli konuşuluyor" dedi.

Her kurulun siyasetle belirlenmesinin 'kuyrukların birbirine dolanmasına' sebep olduğunu dile getiren Dereli, "TFF seçimlerinden başlayan süreçten itibaren Türk futbolunda ciddi bir değişime ihtiyaç var. Birileri işaret ediyor, o kişi TFF Başkanı oluyor. Halbuki TFF'yi hakemler, futbolcular, taraftar dernekleri, kulüpler birliği, teknik adamlar ve diğer taban birliklerinin özgür iradesiyle belirleyeceği bir federasyon başkanı ve yönetimi yönetmeli" sözlerini kullandı.

"BÜYÜKEKŞİ ESAS SANA 'YETER!'"

Futboldaki mevcut yapıyı konuşmanın kimsenin işine gelmediğini kaydeden Dereli, yaşananların her yönüyle tartışılması gerektiğini ifade etti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin atanmış bir başkan olarak bu yönetimi sergilemesine şaşırmamak gerektiğini belirten Dereli, "O gün TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi çıkıp 'Yeter yeter! diye bağırıyor. Asıl Mehmet Büyükekşi'ye 'Yeter' demek lazım. Sen daha 1 ay önce Beşiktaş taraftarı önünde Beşiktaş Başkanı'nı parmağınla tehdit ettin. Sen TFF Başkanı olarak bunu yaparsan bir kulüp başkanı da hakeme bunu yapar. Bu işin geleceği belliydi" diye konuştu.

Yetkili kurum ve kişileri kınama yapmak yerine sorunları çözmeye davet eden Dereli, gereği yapılmadığı takdirde hiçbir şeyin değişmeyeceğini ve yaşananların bir haftada unutulacağını dile getirdi. Futbolun barış ve kardeşlik duygusuyla oynanan bir spor olduğunu belirten Dereli, "Ben beden eğitimi öğretmeni olarak yıllardır öğrencilerime bunu anlattım. Sporda parti siyaset olmaz. Kişilerin siyasi görüşüne göre kulüp başkanı, TFF Başkanı, hakem kadrosu, teknik adam kadrosu belirlenirse bu olmaz. Siz spor üzerinden doğru mesajları vermeyip başka işler peşinde koşarsanız sonuçları bu olur. Futbolcuları referandumda 'Daha güçlü Türkiye için evet' kampanyasında kullanmak adına bu noktalara getirmek yazık ediyor futbolumuza" dedi.