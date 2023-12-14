Taburcu edilen Halil Umut Meler ilk kez konuştu: Hakemliği bırakacak mı?

Geçtiğimiz gün Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Faruk Koca ve bir grup VIP taraftarın saldırısına uğrayarak hastaneye kaldırılan hakem Halil Umut Meler, taburcu olduktan sonra ilk kez konuştu.

Son Güncelleme:
Taburcu edilen Halil Umut Meler ilk kez konuştu: Hakemliği bırakacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Ankaragücü-Rizespor karşılaşmasının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı.

HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ

Gözünde çatlak olduğu söylenen Halil Umut Meler, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Acıbadem Ankara Hastanesi'nden taburcu edildikten sonra kara yoluyla İzmir'e gelen Meler'i evinin bulunduğu Selçuk ilçesi Pamucak Mevkii Sokağı'ndaki Pamucak Tur Sitesi girişinde Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, akrabaları ve hakem arkadaşları çiçeklerle karşıladı.

Evine yürüdüğü sırada gazetecilerin sağlığıyla ilgili sorusunun üzerine Meler, "Sağlık durumum iyi, herhangi bir sıkıntı yok, zaten doktorlar gerekli açıklamayı yaptılar. Teşekkür ederim. Evime geçmek istiyorum, sağ olun." dedi.

"ŞU ANLIK HERHANGİ BİR DURUM YOK"

Meler, "Hakemliğe devam edecek misiniz?" sorusuna "Şu anlık herhangi bir durum yok, sadece evime geçmek istiyorum." diye cevap verdi.

Basın mensupları eşliğinde evine doğru yürüyen Meler, kendisini karşılayanlara selamlaşıp, babası Bülent Meler'le kucaklaştıktan sonra evine geçti.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Itoudis ile yol ayrımı: Yerine düşünülen isimler belli oldu Fenerbahçe'de Itoudis ile yol ayrımı: Yerine düşünülen isimler belli oldu
Emekli promosyonunda TEB farklı - Emeklilere yeni ek ödeme yapılacak Emekli promosyonunda TEB farklı - Emeklilere yeni ek ödeme yapılacak
TFF açıkladı: İşte ertelenen maçların oynanacağı tarih TFF açıkladı: İşte ertelenen maçların oynanacağı tarih
Muz çabuk kararıyor ve çürüyor mu? İşte taze tutan yöntem Muz çabuk kararıyor ve çürüyor mu? İşte taze tutan yöntem
ÇOK OKUNANLAR
Asgari ücret, memur ve emekli zammında kritik oran: Tüm hesaplar değişti, rakamlar ortaya çıktı! Asgari ücret, memur ve emekli zammında kritik oran: Tüm hesaplar değişti, rakamlar ortaya çıktı!
Japon deprem uzmanı uyardı: Olası Marmara depreminde o ilçeler tehlikede Japon deprem uzmanı uyardı: Olası Marmara depreminde o ilçeler tehlikede
Ekonomist Soydan, doların 43 lira olacağı tarihi açıkladı: Erdoğan dayanamayacak, 'dur' diyecek Ekonomist Soydan, doların 43 lira olacağı tarihi açıkladı
İki Türk yemeği "Dünyanın En Kötü 100 Yemeği" listesine girdi İki Türk yemeği "Dünyanın En Kötü 100 Yemeği" listesine girdi
Taburcu edilen Halil Umut Meler ilk kez konuştu: Hakemliği bırakacak mı? Taburcu edilen Halil Umut Meler ilk kez konuştu: Hakemliği bırakacak mı?