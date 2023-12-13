TFF açıkladı: İşte ertelenen maçların oynanacağı tarih

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ertelenen maçların oynanacağı tarihleri açıkladı.

TFF açıkladı: İşte ertelenen maçların oynanacağı tarih

Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırının ardından Türkiye Futbol Federasyonu lig maçlarının tüm itirazlara rağmen oynanacağını açıklamıştı.

TFF Yönetim Kurulu’nun bugün yaptığı toplantıda ertelenen maçların oynanacağı tarih belirlendi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de 15, 16, 17 ve 18 Aralık 2023 tarihlerinde oynanması gereken müsabakaların ileri bir tarihe ertelenmesine,

Trendyol Süper Lig’de ertelenen 16. hafta müsabakalarının 9, 10, 11 Ocak 2024 tarihlerinde oynatılmasına,

Trendyol 1. Lig’de ertelenen 16. hafta müsabakalarının 19, 20 ve 21 Aralık 2023 tarihlerinde oynatılmasına,

TFF 2. Lig’de ertelenen 18. hafta müsabakalarının 19, 20 Aralık 2023 tarihinde oynatılmasına,

TFF 3. Lig’de ertelenen 15. hafta müsabakalarının 19, 20 Aralık 2023 tarihinde oynatılmasına,

Ziraat Türkiye Kupası’nda 9, 10 ve 11 Ocak 2024 tarihlerinde oynanması gereken 5. Eleme Turu müsabakalarının 16, 17 ve 18 Ocak 2024 tarihlerinde oynatılmasına,

Daha önce 20 Aralık 2023 Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen Zonguldak Kömürspor A.Ş. - Bucaspor 1928 erteleme müsabakasının 28 Aralık 2023 Perşembe günü oynatılmasına karar verilmiştir."

Etiketler
Türkiye Futbol Federasyonu
Pilav yaparken herkes aynı hatayı yapıyor! Bulgurun lezzeti kaçıyormuş Pilav yaparken herkes aynı hatayı yapıyor! Bulgurun lezzeti kaçıyormuş
Fenerbahçe'de Itoudis ile yol ayrımı: Yerine düşünülen isimler belli oldu Fenerbahçe'de Itoudis ile yol ayrımı: Yerine düşünülen isimler belli oldu
TFF Başkanı açıkladı: Ligler ne zaman oynanmaya başlayacak? TFF Başkanı açıkladı: Ligler ne zaman oynanmaya başlayacak?
Star TV'nin en çok izlenen dizisiydi! Final tarihi belli oldu Star TV'nin en çok izlenen dizisiydi! Final tarihi belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve yağmur geliyor, hava buz kesecek! Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve yağmur geliyor, hava buz kesecek!
Kademeli emeklilik için teklif sunuldu: 1999-2008 arasındaki sigortalılar dikkat Kademeli emeklilik için teklif sunuldu: 1999-2008 arasındaki sigortalılar dikkat
Naci Görür, İstanbul depremi için özellikle o bölgeyi uyardı: ‘9 şiddetini bulacak…’ Naci Görür, İstanbul depremi için özellikle o bölgeyi uyardı: ‘9 şiddetini bulacak…’
Haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu Haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu
İşverenler onları arıyor: En çok eleman ihtiyacı olan 10 meslek açıklandı En çok eleman ihtiyacı olan 10 meslek açıklandı