Fenerbahçe'de Itoudis ile yol ayrımı: Yerine düşünülen isimler belli oldu

Sarı lacivertlilerin basketbol takımının baş antrenörü Dimitris Itoudis ile yolların ayrılacağı öne sürülmüştü. Yunan koç yerine 2 ismin düşünüldüğü açıklandı.

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Fenerbahçe'de Itoudis ile yol ayrımı: Yerine düşünülen isimler belli oldu

Yunanistan medyasından SDNA'ın haberine göre, Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis ile yollar ayrılıyor.

Resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılacağı iddia edildi.

Christos Harpidis'in aktardığına göre, Itoudis'in ayrılığı sonrası baş antrenörlük için ilk adaylar Sarunas Jasikevicius ve Andrea Trinchieri.

Jasikevicius en son Barcelona'yı, Trinchieri ise Bayern Münih'i çalıştırmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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