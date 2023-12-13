TFF Başkanı açıkladı: Ligler ne zaman oynanmaya başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükeşi, hakem Halil Umut Meler’e Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yapılan yumruklu saldırıya ilişkin yapılan Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

TFF, maçların süresiz olarak ertelenmesine karar vermişti.

Büyükekşi, Meler’in sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Kendisini iyi gördük. 12 günlük bebeği ile ailesine kavuşuyor. Allah bir daha böyle bir olayı futbolun hiçbir paydaşına yaşatmasın” diye konuştu.

Büyükekşi, açıklamalarında, disiplin talimatlarında gerekli adımların devre arasında atılacağını belirterek, hak mahrumiyeti ve para cezası dışında da yeni yaptırımlar getirileceğini açıkladı.

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Büyükekşi, "Bugün aldığımız kararla 19 Aralık Salı günü tüm ligler yeniden başlayacak" dedi.

MELER’İN HAKEMLİĞİ BIRAKACAĞI İDDİALARI ÜZERİNE

Büyükekşi, Meler’in saldırının ardından hakemliği bırakacağı iddialarına ilişkin de konuştu. Büyükekşi şunları söyledi:

"Hakemlerin resmî açıklamaları var. Hepimiz insanız. O günkü ruh halleri çok kötüydü. Hafta sonu onlarla burada bir araya geleceğiz. Psikolojilerinin düzelmeleri için büyük bir çaba içinde olacağız. Hepsi empati yapıyorlar. Hakemimiz UEFA ve FIFA tarafından da saygıdeğer bulunan bir hakemimiz. Euro 2024'te de görev almasını bekliyoruz. Kendisine de söyledim. Hakemliği bırakması söz konusu değil. Biraz zamana ihtiyacımız var."

ANKARAGÜCÜ KÜME DÜŞÜRÜLECEK Mİ?

Büyükekşi, Ankaragücü'nin küme düşürüleceği iddialarına ise şu yanıtı verdi:

"TFF'nin kurulları var. PFDK ve Tahkim Kurulu... TFF Hukuk Kurulu Başkanı her hafta maçlar oynandıktan sonra ceza kuruluna sevkler yapıyor. Dün de gerekli sevkler yapıldı. TFF'nin bu konuda bir karar yetkisi yok. Yetki, bağımsız olan PFDK'da. Onlar da yarın da toplanacak. Karar, perşembe günü de açıklanacaktır." dedi.

Ayrıntılar gelecek...