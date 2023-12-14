İstediği isim basına sızmıştı: Ogün Samast isim değiştirmekten vazgeçti

Hrant Dink’in katili Ogün Samast, Ali Eren Karadeniz ismini almaktan vazgeçti. Avukatı Raşit Hodo, isim değişikliğinin basına yansımasının ardından Samast’ın isim değişikliğinden vazgeçtiğini açıkladı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın avukatı Raşit Hodo, Samast’ın yeni isminin basına yansımasının ardından isim değiştirmekten vazgeçtiğini belirtti.

10Haber’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre, yeni isim değişikliği başvurusunun Samast’ın yargılandığı davanın sonuçlanmasının ardından yapılacağını söyledi.

Samast, koşullu salıverilme kapsamında tahliye edilmiş ve ardından "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında bir dava daha açılmıştı.

Samast, tahliyesinin ardından Trabzon’da mahkemeye ismini değiştirmek için dilekçe vermişti.

Samast’ın ismini Ali Eren Karadeniz olarak değiştirmek istediği öğrenilmişti. Samast’ın almak istediği ‘Eren’ ismi, PKK ile emniyet mensupları arasındaki çatışmada hayatını kaybeden Eren Bülbül’ün adını kendisine siper etmek istediği yönünde yorumlanmıştı.