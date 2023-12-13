Eren Bülbül'ün adını kendine siper mi edecek? Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın mahkemeden istediği isim belli oldu

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i katleden Ogün Samast’ın adını değiştirmek için mahkemeye verdiği dilekçede yer alan detaylar ortaya çıktı. Samast’ın ismini 'Ali Eren Karadeniz' olarak değiştirmek istediği bildirildi.

Samast’ın Akçaabat Adliyesi’nde verdiği dilekçede yer alan detaylara göre isim değişikliği gerekçesi olarak “Çocuk yaşta vahim bir olaya karıştım. Bundan dolayı toplum içinde zorluklar yaşıyorum. Rahat edemiyorum, unutulmak istiyorum” ifadeleri gösterildi.

EREN BÜLBÜL’E GÖNDERME Mİ YAPIYOR?

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre, ‘unutulmak’ istediğini söyleyen Ogün Samast’ın verdiği dilekçe ismini ‘Ali Eren’ olarak değiştirmek istemesi dikkat çekti.

Samast’ın ikinci isim olarak ‘Eren’i seçmesi, PKK ile emniyet güçleri arasında çıkan çatışmada hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül’e gönderme olarak değerlendirildi.

Maçka kırsalındaki evlerinin bulunduğu alanda, 11 Ağustos 2017'de PKK ile emniyet mensupları arasında yaşanan sıcak temas sırasında ağır yaralanan Eren Bülbül, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti.

Saldırı sırasında, Eren Bülbül’ün üzerine kapanan 41 yaşındaki Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de şehit olmuştu.

KOŞULLU SALIVERİLMİŞTİ

Agos Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 Ocak 2007'de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Ogün Samast, şubat ayında nakledildiği Bolu F Tipi cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında tahliye edildi.

Birçok gazeteci ve siyasetçi bu haktan yararlanamazken, Dink'in katili Samast'ın tahliye edilmiş olması kamuoyunda büyük tepki çekmişti.