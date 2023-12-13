Çanakkale'de arabalı vapur seferlerine sis engeli

Yoğun sis nedeniyle Gelibolu-Lapseki arasında yapılan arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

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Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri, sis yüzünden durduruldu.

Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan duyuruda, Gelibolu-Lapseki hattında, yoğun sis sebebiyle seferlerin geçici olarak yapılamadığı bildirildi.

Yoğun sis nedeniyle ilçe merkezinde de görüş mesafesinin düştüğü görüldü.

Kaynak: AA

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