Çanakkale'de arabalı vapur seferlerine sis engeli
Yoğun sis nedeniyle Gelibolu-Lapseki arasında yapılan arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.
><
Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri, sis yüzünden durduruldu.
Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan duyuruda, Gelibolu-Lapseki hattında, yoğun sis sebebiyle seferlerin geçici olarak yapılamadığı bildirildi.
Yoğun sis nedeniyle ilçe merkezinde de görüş mesafesinin düştüğü görüldü.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: