AYM Birinci Bölüm, Can Atalay'ın kararını Genel Kurul'a sevk etti

AYM, Can Atalay'ın yaptığı ikinci kez hak ihlali başvurusunu bugün görüştü. Atalay'ın başvurusu oybirliği ile Genel Kurul'a sevk edildi.

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AYM Birinci Bölüm, Can Atalay'ın kararını Genel Kurul'a sevk etti

Anayasa Mahkemesi (AYM) Can Atalay’ın yaptığı ikinci bireysel başvuruyu bugün görüşecek.

Atalay, haklarının, AYM kararına uyulmayarak ikinci kez ihlal edildiğinin tespitini istemişti.

AYM Birinci Bölüm, Atalay'ın başvurusunu oybirliği ile Genel Kurul'a sevk etti.

Genel Kurul'un Atalay'ın başvurusu için yeni bir gün vermesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

AYM, hakkında 18 yıl hapis cezası kararı verilen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın bireysel hak ihlali başvurusunu 25 Ekim’de görüşmüştü. Can Atalay’ın “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma” hakkı ile “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiğine oyçokluğu ile karar verilmişti.

Kararın gönderildiği İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, kararı uzun süre beklettikten sonra dosyayı Yargıtay 3. Ağır Ceza Dairesi’ne sevk etmiş, ilgili daire ise AYM’nin kararını ‘uygulamama’ kararı vererek ‘hak ihlali’ kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurunda bulunmuştu.

Yargıtay’ın bu kararı, ‘yargı darbesi’ tartışmalarını beraberinde getirmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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