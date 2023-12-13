Eğitime değil, dine yatırıma devam... Türkiye'de cami sayısı, okul sayısını geçti

Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın karşılaştırmalı verileri, 2023’te ülkedeki cami sayısının okul sayısını geçtiğini ortaya koydu.

Türkiye’de eğitimde kalabalık sınıflar ve ikili eğitim sorunları yaşanırken, 2022-2023 eğitim öğretim yılı 60 bin 734 devlet okulu sona ererken, aynı dönemde cami sayısı 89 bin 302’ye ulaştı

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, MEB’in 2022-2023 eğitim öğretim yılına yönelik örgün eğitim istatistikleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın din istatistiklerinin karşılaştırması, çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi. İhtiyaca bakılmaksızın hemen her mahalleye birden fazla inşa edilen camiler ile birlikte Türkiye'deki toplam cami sayısı 90 bine dayanırken giderek artan okul ihtiyacına karşın devlet okulu toplamı sayısının yalnızca 60 bin 734 olduğu bildirildi.

OKUL SAYISI 60 BİN 734

MEB’in verilerine göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 60 bin 734 devlet okulu ile tamamlandı. Devlet okulları toplamının 11 bin 716’sunu okulöncesi eğitim kurumları, 23 bin 117’sini ilkokullar, 16 bin 640’ını ortaokullar, 9 bin 261’ini ise liseler oluşturdu. Türkiye'deki toplam özel okul sayısı ise 13 bin 501 ile ifade edildi.

CAMİ SAYISI 89 BİN 817

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verilerine göre ise Türkiye’de Aralık 2022 itibarıyla cami sayısı 89 bin 302 oldu. En fazla cami bulunan kent İstanbul olurken İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa izledi. Tunceli’nin ise 89 cami ile Türkiye’de en az sayıda cami bulunan kent olduğu belirtildi.