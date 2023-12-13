Hakim olmak istiyordu, 17 yaşında katledildi: Rüşvetçi yargıç katillere beraat verdi

Lise öğrencisi 17 yaşındaki Habib Çetinel, hukuk fakültesini kazanıp hâkim olma hayali kuruyordu. Liseyi yatılı olarak okurken Covid-19 pandemisinin başlamasıyla Ağrı Patnos’a, Özdemir köyündeki ailesinin yanına gitti. Hayvancılıkla geçinen ailesine destek olmak için hem çobanlık yaptı hem de ders çalıştı.

12 Haziran 2020’de de günün erken saatlerinde, kendisi gibi lise öğrencisi olan kuzenleri M.A.Ç. ve M.Ç. ile hayvanları otlatmaya gitti. Köye uzak bir noktada karşılarına “Aileleriyle kan davalı olan” altı kişi çıktı ve mermi yağdırdı. Habib, olay yerinde hayatını kaybetti. Olaya tanık olan M.A.Ç. ve M.Ç. öldürülmekten kıl payı kurtuldu.

‘VURUN ŞUNLARI’ DEDİLER

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; 18 yaşındaki M.Ç. ifadesinde o günü şöyle anlattı: “Kuzenlerim Habib Çetinel ve M.A.Ç. ile birlikte hayvan otlatmaya gittik. Bir anda 3-4 el silah sesi duyduk, sesin geldiği tarafa baktığımda Mehmet Nedim Demir ile Hakan Demir’i ellerinde silahlarla gördüm. Tepede ise diğer sanıklar Mehmet Zeki Demir, Memetnuri Çalışkan, Ademrıza Demir ve Vehbi Demir’i ellerinde tüfekle gördüm. Beni ve kuzenim M.A.Ç.’yi göstererek ‘vurun şunları’ dedi. Bize doğru ateş edip yöneldiler. Korktuğum için yaklaşık 5-6 saat kadar bazen koşarak bazen yürüyerek kaçtım…”

M.Ç. üzerine mermiler yağdırılırken uzun süre koşarak bölgeden uzaklaştı. Saatlerce yürüdü ve bir köye ulaştı. Köydekiler jandarmaya haber verdi. Bir süre sonra köye ulaşan jandarma ekibi M.Ç.’yi karakola götürdü.

ÖĞRETMENİ DE SALDIRDI

Altı kişinin mermi yağmuruna tuttuğu M.A.Ç. ise ifadesinde o anlara dair şunları söyledi: “Biz öğrenciyiz ve pandemiden dolayı hayvancılık yapıyoruz, gittiğimiz zaman da ders yaparız. Biz gittiğimiz zaman yanımda saat yoktu muhtemelen saat 09.00 gibi olabilir, hava çok sıcaktı ve eve dönüyorduk. Hayvanlar sıcakta duramazlar. Saat 09.00 gibi eve gitmeye başladık. Cerekol tepesine geldiğimiz zaman ben iki el silah sesi duydum. Baktığım zaman ilkokul öğretmenimiz olan Mehmet Nedim Demir’i gördüm. Onu görmem ile silahına davranması bir oldu. Habib’in iki tane ineği olduğu için o çabuk gidip geliyordu ve bu yüzden en öndeydi. Benim ineklerim daha ağır ve şişman olduğu için ben en arkadaydım. Muammer’in buzaları vardı ve kaçmasın diye ortaya almıştık…”

M.A.Ç. ifadesinde de anlattığı gibi ilkokul öğretmeni Mehmet Nedim Demir’in de aralarında yer aldığı altı kişinin mermi yağmurundan kurtulmayı başardı. Bir başka yöne doğru koşarak uzaklaştı ve olay yerinin yaklaşık 2 kilometre ilerisinde kayalıkların arasında saklanmış şekilde bulundu.

Habib Çetinel ise kuzenleri M.Ç. ile M.A.Ç. gibi kaçamadı, kurşunların hedefi oldu. Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı’nun otopsi raporunda “Çetinel’in ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası kemik kırıkları ile beyin doku harabiyeti, kemik kırıkları ile seyreden iç organ yaralanması sonucu” hayatını kaybettiği ifade edildi.

AKIL ALMAZ SAVUNMALAR

Çetinel’i hayattan koparan kuzenleri M.Ç. ile M.A.Ç.’yi öldürmek isteyen Hakan Demir, Mehmet Nedim Demir, Mehmet Zeki Demir, Memetnuri Çalışkan, Ademrıza Demir ve Vehbi Demir, “Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kan gütme saikiyle öldürme ve kan gütme saikiyle öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği tarafından hazırlanan raporda sanıkların ellerinde ve kıyafetlerinde atış artıkları tespit edildi.

Davada gizli tanık olarak dinlenen bir kişi de tüm olaya tanık olduğu, altı kişinin üç gence defalarca mermi yağdırdığını anlattı. Tutuklu yargılanan altı kişi ise tüm delillere rağmen kimseyi öldürmediklerini iddia etti ve akıl almaz savunmalar yaptı.

JANDARMA SİLAHINI VERDİ

Ademrıza Demir isimli sanık ifadesinde, Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği’nin ellerinde ve kıyafetlerinde atış artıkları tespit etmesine karşı çıktı. Demir, “Emniyete getirilirken kelepçe takılı kaldı. Daha sonra jandarma bana tüfeği tutar mısın dedi. Ben de tüfeği tuttum ve bu nedenden dolayı da elimde swap atış artığı çıkmıştır...” şeklinde akıl almaz bir savunma yaptı.

Ağır Ceza Mahkemesi 26 Kasım 2021 tarihinde Hakan Demir, Mehmet Nedim Demir, Mehmet Zeki Demir, Memetnuri Çalışkan, Ademrıza Demir ve Vehbi Demir’e “kan gütme saikiyle kasten öldürme” suçunu işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca yine bu altı kişiye M.A.Ç. ve M.Ç.’ye karşı “Kan gütme saikiyle öldürmeye teşebbüs” suçlarını işledikleri gerekçesiyle 26’şar yıl hapis cezası verildi.

MÜEBBET BERAATA DÖNDÜ

Ancak 8 Mart 2022’de Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi kararı bozdu. Sanıkların tutukluluk halinin devam etmesine karar verildiği ve usuli nedenlerle mahkeme kararının bozulduğu belirtildi.

Sanıklar aynı mahkemede yeniden yargılandı ve 16 Ekim 2023’te kimsenin beklemediği bir karar açıklandı. Daha önce altı kişiye ayrı ayrı müebbet ve 26’şar yıl hapis cezası veren mahkeme bu sefer beş kişinin "vicdani kanaate göre" beraatına karar verdi. Sadece Hakan Demir’e “Çocuğa karşı kan gütmek saikiyle kasten öldürme suçundan” ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Habib’in ailesi ise adaletin yerini bulmasını istiyor.

HÂKİM RÜŞVET LİSTESİNDE

Tüm sanıklara ağırlaştırılmış müebbet ve 26’şar yıl hapis cezası veren Ağır Ceza Mahkemesi’nin heyeti dava istinaf aşamasındayken değişti. Bu heyetin başkanlığına da daha önce Bakırköy Adliyesi’nde görev yapan S.A.H. isimli hâkim atandı. Bu hâkim rüşvet alırken suçüstü yakalanarak tutuklanan ve 52 gün sonra “80 bin TL rüşvet vererek serbest kaldığını” açıklayan bilirkişi Mehmet Doğan’ın 53 kişilik rüşvet listesinde yer alıyordu. Mehmet Doğan, mahkemeye 23 Mayıs 2022 tarihinde, “Rüşvetçi Bakırköy hâkim ve savcıları” başlıklı bir liste verdi. Bu listenin ilk sıralarında da Habib Çetinel cinayeti sanıkları için beraat karar veren ağır ceza mahkemesinin başkanı olan S.A.H. isimli hâkim yer alıyordu.