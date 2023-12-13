200 milyon dolarlık davada '300 bin dolar rüşvet' iddiası

İş insanı Deniz Durmay’ın yüklü miktardaki mal varlığı, üçüncü eşi ve üvey kızıyla, ilk iki eşinden olan çocuklarını karşı karşıya getirmiş durumda. 3 yıl önce vefat eden AKP’li Burhan Kuzu’nun da adının karıştığı dosya ile ilgili yürütülen soruşturma dosyasına dikkat çeken ifadeler girdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, ‘rüşvet verilerek rapor alındı’ iddiasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadesi alınan isimler arasında yer alan Zafer Üger (56), üç yıl önce Zeynep Gülsüm Durmay ile Beykoz’daki villasında görüştüğünü belirterek “Bu görüşmede bana, Asaf isimli biri aracılığı ile Burhan Kuzu’ya 120 bin dolar verdiğini söyledi. Asaf’ın kendisine ‘Burhan Kuzu öldü. Para da öldü. Geçmiş olsun’ şeklinde mesaj attığını söyledi” ifadelerini kullandı.

‘ARACI DA 300 BİN DOLAR İSTEDİ’ İDDİASI

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Zafer Üger ifadesinin devamında, Zeynep Durmay’ın, kendisine, Adli Tıp Kurumu’ndan, eşinin akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin rapor almak için başka kişilerle temasa geçtiğini anlattı.

Üger, yine Durmay’ın evinde yapılan görüşmede kendisinin de bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Zeynep Durmay’ın evinde Çağlar Kalafatoğlu ile buluştuk. Çağlar’ın yanında Arif Sarıkuş isimli biri de vardı. Durmay ve Kalafatoğlu rapora ilişkin konuştu. Kalafatoğlu, ‘işi halledebileceğini’ söyledi. Zeynep Hanım, ‘raporu pürüzsüz istiyorum’ dedi. Çağlar Kalafatoğlu, bu iş için kendisine 300 bin dolar, Adli Tıp Kurumu’na verilmek üzere de 300 bin dolar istedi.”

‘KIZI HESAPTAN ÇEKTİ ŞOFÖR GÖTÜRDÜ’

Üger, anılan raporun alınması için kendisinin de içinde olduğu 4 kişinin Deniz Durmay’ı Adli Tıp Kurumu’na götürdüklerini ve istenen raporun alındığını öne sürdü. Üger, raporun alınmasından bir gün sonra da Zeynep Durmay’ın kızı Serin Prleviç hesabından çekilen 300 bin doların, şoför Zulpigar Ryzagulyyev aracılığı ile Kalafatoğlu’na gönderildiğini iddia etti.

‘RAPOR İÇİN KİMSEYE PARA VERMEDİM’

Şüpheli sıfatı ile ifadesi alınan Zeynep Durmay (59) ise, para karşılığı rapor alındığı iddiasının gerçek dışı olduğunu belirtti. Durmay, Burhan Kuzu’ya da 120 bin dolar vermediğini iddia etti. Durmay, eşi için rapor alınması ile ilgili Kuzu ile yapılan yazışmadan ise haberinin olmadığını savundu.

‘GAYRİMENKULLERİNİ SATACAKTIM’

Şüphelilerden Hilmi Çağlar Kalafatoğlu (51) ise, Deniz Durmay ile Bakırköy, Sarıyer ve Antalya’daki 4 arsası ile Bodrum’daki 10 villası ve çiftliğinin satışı için görüştüğünü kaydetti. Adli Tıp Kurumu personeline 300 bin dolar verildiği iddiasının doğru olmadığını kaydeden Kalafatoğlu, Zafer Üger ile birlikte Deniz Durmay’ın durumu ile ilgili Adli Tıp Kurumu’na ise gittiklerini ise kabul etti. Bu arada, Kalafatoğlu’nun ismi, birkaç yıl önce, ‘nargile tütünü kaçakçılığına’ karışmıştı.

Deniz Durmay’ın şoförlüğünü yaptığını söyleyen Türkmenistanlı Zulpigar Ryzagulyyev (36) ise, Zafer Üger’in Durmay ailesinden para talep ettiğini öne sürdü. Savcılık ifadesinde aylık gelirini 15 bin TL olarak beyan eden Ryzagulyyev’in lüks araçla verdiği pozlar ise dikkat çekici. Bu arada Ryzagulyyev’i, Durmay ailesi ile Sırp damat Vlademir Prleviç’in tanıştırdığı ifade ediliyor. Öte yandan Deniz Durmay’a, kızı Zeynep Kabaş’ın vasi olarak atanması talepli dava ise devam ediyor.

İşte o servet:

*Gebze OSB’de fabrika,

*Gebze Pelitli’de 8 dönüm fabrika arsası,

*Bodrum Torba’da 6 dönüm denize sıfır otel arsası,

*Bodrum Gündoğan’da 8 dönüm denize sıfır otel arsası,

*Bodrum Gündoğan’da denize sıfır 10 villa,

*Bodrum Yalikavak’ta 1.5 dönüm otel arsası,

*Bodrum Konacık’ta 1villa,

*Bodrum Yalikavak’ta 1 villa,

*Antalya Çamyuva’da 19 dönüm otel arsası,

*Antalya Çamyuva’da 3 dönüm arsa,

*Beykoz Acarkent’te 2 villa,

*Milas’ta 200 dönüm üzerine kurulu çiftlik,

*İstanbul’da 1 villa,

*İstanbul Beykoz Saip Molla’da 1 villa ve

*İstanbul Yenibosna Sanayi Sitesi’nde 2 iş yeri.