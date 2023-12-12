Ogün Samast mahkemeye başvurdu: 'İsmimi değiştirin'

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast'ın, ismini değiştirmek için mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.

Ogün Samast mahkemeye başvurdu: 'İsmimi değiştirin'

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast, tahliyesinin ardından ismini değiştirmek için mahkemeye başvurdu.

Akçaabat Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla savunması alınacak olan Ogün Samast'ın, ismini değiştirmeye karar verdiği ortaya çıktı. Son davada tutuksuz yargılanan Samast'ın, Akçaabat Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazılı dilekçeyle başvurarak, adının değişmesini talep ettiği öğrenildi. Samast'ın gerekçesini değerlendirecek olan mahkeme, ad değiştirme talebine yönelik karar verecek.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesine ilişkin hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 10 yıla kadar hapis talebiyle yeni dava açılan ve 15 Kasım 2023’de tahliye edilen Ogün Samast’ın, birleşen 11 sanıklı örgüt davası çerçevesinde geçen hafta hakim karşısına çıktı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Trabzon'daki Akçaabat 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nden katılan Samast, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade verdi.

“Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada, aralarında Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Yasin Hayal ve Erhan Tuncel’in de bulunduğu 11 sanıkla birlikte yargılan Samast, iddianamenin kendisine duruşma günü teslim edildiğini belirtti.

Samast ve avukatı savunma için süre isterken mahkeme talebi kabul etti. Samast'ın bir sonraki duruşmada savunma yapmasına karar verildi.

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