Kulis: Erdoğan, İstanbul için düşündüğü adayı AKP'ye kabul ettiremiyor

Gazete Duvar yazarı Barış Avşar, AKP'ye yakın bir kaynaktan öğrendiği "Erdoğan, İstanbul için damadı Selçuk Bayraktar'ı istiyor" kulis bilgisini aktardı. Ancak AKP teşkilatının buna karşı olduğu konuşuluyor.

Kulis: Erdoğan, İstanbul için düşündüğü adayı AKP'ye kabul ettiremiyor

Gazete Duvar yazarı Barış Avşar, AKP'ye yakın bir kaynaktan edindiği yerel seçim kulislerini aktardı. Dikkat çeken bir yazı kaleme alan Avşar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul için damadı Selçuk Bayraktar'ın aday olmasını istediğini ancak AKP teşkilatına bunu kabul ettiremediği bilgisini aktardı.

"Yıllardır Erdoğan’ı ve partisini desteklemiş, seçim kampanyalarında görev almış ama kendisi siyasete girmemiş bir isimle konuştuğunu" belirten Avşar, bu kişinin, "Erdoğan, İstanbul’da damadını (Selçuk Bayraktar) aday göstermek istiyor ama teşkilata kabul ettiremiyor.” dediğini söyledi.

Teşkilatın Selçuk Bayraktar'ın adaylığına karşı çıktığını belirten AKP'ye yakın isim, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun adaylık için ısrarlı olduğunun altını çizdi.

AKP teşkilatının "Bayraktar’ın şahsına karşı değil, aday olmasına karşı" olduğunu belirten AKP'ye yakın isim, "Neden" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Üç tane şey var: Birincisi ilk damat deneyimi, çok kötü bitti, hatırası kötü. İkincisi “bir ailenin siyasetin içine bu kadar girmemesi gerekir” diye düşünüyor insanlar. Üçüncüsü, adam siyasetçi değil. Niye böyle bir riske girmesi isteniyor ki? Adı neden gölgelensin?"

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