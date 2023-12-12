İddia: Akşener, GİK toplantısından çıkarken “Ankara’yı tekrar oylayacağım” dedi

CHP'nin ittifak teklifini reddeden İYİ Parti'de 'Ankara' için farklı senaryolar gündemde.

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İddia: Akşener, GİK toplantısından çıkarken “Ankara’yı tekrar oylayacağım” dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, “iş birliği” teklifini oyladığı genel idare kurulu (GİK) toplantısından çıkarken “Ankara’yı tekrar oylayacağım” dediği iddiası ise kulisleri hareketlendirdi. Konuyu Cumhuriyet’e değerlendiren kurmaylar, partinin Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına güçlü bir aday çıkarmakta zorlandığını belirtti.

Ankara adaylığı konusunda eski CHP Genel Başkan Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım’ın adının geçtiğini ifade eden parti yöneticileri, “2019 seçimlerinde de İYİ Parti’de Topel’in adaylığının konuşulduğunu ancak Yavaş’ın ağır bastığını” kaydetti. Kurmaylar, “Seçmenin Yavaş’ın hizmetlerinden memnun olduğunu” belirtirken karşısına aday çıkarılması durumunda Ankara il ve ilçe örgütlerinde görev yapan birçok partiliden istifa haberlerinin geleceğine dikkat çekti.

Öte yandan, CHP ile istişare yollarının kapanmadığının altını çizen kurmaylar ise bundan sonra yapılacak iş birliğinin verimli olmayacağını kaydediyor. Kulislerde “Bazı illerde iş birliği yapılacaksa, bu karar geciktirilmemeli. Gecikirse bu durum, İYİ Parti’nin aleyhine olur” yorumu yapılıyor.

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İYİ Parti Ankara Mansur Yavaş Meral Akşener
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