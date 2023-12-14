Turistik Doğu Ekspresi’nde fiyatlar uçtu!

Yıllar önce dar gelirli vatandaşın memleketine gitmek için tercih ettiği Doğu Ekspresi turistik olunca bilet fiyatları da katlandı. Gezginler ve turistlerin yoğun ilgisi, Ankara’dan hareket edip Kars’a kadar giden trenin bilet fiyatlarını da uçurdu. Bu yıl 1.550 TL olan bilet fiyatı yeni sezon ile birlikte 4’e katlanarak 6.000 TL oldu.

Sözcü’deki habere göre 11 Aralık’ta Ankara Tren Garı’ndan yeni sezonun ilk seferi yapıldı. Bilet fiyatı 2020’de 400 TL, 2021’de 480 TL, 2022’de 650 TL, 2023’te 1.550 TL olmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Ekspresi’nin Ankara-Kars hattında 74 yıldır sefer yaptığını ve 1.360 kilometrelik demiryolunu ortalama 26 saatte tamamladığını söyledi.

Uraloğlu “Hizmete girdiği günden bu yana 100 milyon kilometrenin üstünde yol yaptı. Dünyanın çevresini 2 bin 500 kez dolaştı. Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri olarak büyük ilgi gören Doğu Ekspresi’ne ilave olarak 29 Mayıs 2019’da Turistik Doğu Ekspresi’ni sefere koyduk. Vatandaşımızın Turistik Doğu Ekspresi’ne ilgisi çok fazla. Dolayısıyla bilet bulmakta güçlükler yaşayabiliyorlar’’ dedi.

84 SEFER YAPILACAK

Yeni sezonda, Ankara-Kars yönünde 42, Kars-Ankara yönünde de 42 olmak üzere toplam 84 sefer gerçekleştirilecek. Bayram, sömestr, yılbaşı gibi özel günler için de Doğu Ekspresi’nde ek seferler yapılacak. Doğu Ekspresi’nde 12 Aralık 2022’den 22 Mart 2023’e kadar düzenlenen 86 seferde 20.936 yolcu taşınmıştı.