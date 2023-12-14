Ekşi Sözlük'e bir kez daha erişim engeli

Daha önce erişim engeli nedeniyle alan adını değiştiren Ekşi Sözlük'e bir kere daha erişim engeli getirildi.

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Ekşi Sözlük'e bir kez daha erişim engeli

Ekşi Sözlük, ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ de 25 Şubat’ta da kapatılmıştı.

Sözlük tarafından yapılan itiraz sonrası erişim engeli kararı mahkeme tarafından kaldırılmıştı.

Fakat sözlük, ‘itiraz’ sonrası açılamadan kapanmıştı.

YENİ ALAN ADI ALINDI O DA KAPANDI

Bunun üzerine sözlük yönetimi, siteyi başka alan adlarına taşınmıştı. Bunlardan ilki olan ‘eksisozluk2023.com’ 13 Mayıs’ta erişime engellenmişti.

Sözlük yönetiminin daha sonra açtığı ‘http://eksisozluk1923.com’ alan adı da erişime engellendi.

EngelliWeb’in aktardığına göre Ekşi Sözlük’ün bu alan adı, ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ Ankara 6’ncı Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Aralık 2023 tarihli ve 2023/13768 sayılı kararıyla erişime engellendi.

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