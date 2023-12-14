'Sosyal medyada müstehcenlik’ iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada paylaşımları gerekçe gösterilen 6 kişi ‘müstehcenlik’ iddiasıyla gözaltına alındı.

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'Sosyal medyada müstehcenlik’ iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden “müstehcen içerikli canlı yayın yaptığı” iddia edilenlere yönelik çalışma başlattı.

6 kişinin adreslerini belirleyen ekipler, K.B, E.B, K.D, Y.Ş, K.Y. ve N.G'yi gözaltına aldı.

Haklarında "müstehcenlik" gerekçesiyle işlem yapılan 6 kişiden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, 2 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 4 kişi de çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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