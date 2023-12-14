Somali Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları zafiyeti bir kez daha gözler önüne serdi: 'Oğlum kaçmadı, tutuklama emri yoktu'

Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olmasına ilişkin ilk kez konuştu. Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun kaçmadığını savundu.

Somali Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları zafiyeti bir kez daha gözler önüne serdi: 'Oğlum kaçmadı, tutuklama emri yoktu'

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, karıştığı trafik kazasında kurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olarak kayıplara karıştı.

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu serbest bırakılmasının ardından Türkiye’yi terk etmiş ve bu kişi hakkında Türkiye’yi terk ettikten sonra yurt dışı çıkış yasağı verilmişti.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, oğlunun bir yurttaşın ölümüne sebep olduğu kazaya ilişkin ilk kez konuştu.

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'HAKKINDA TUTUKLAMA EMRİ YOKTU'

AP’ye konuşan Mahmud, oğlunun Türkiye’den kaçmadığını savundu. Mahmud, oğlunun kazadan sonra birkaç gün daha Türkiye’de kaldığını söyleyerek, “Hakkında tutuklama emri yoktu” ifadelerini kullandı.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, “Bu bir kazaydı. Kaçmadı ve zaten bu amaçla bir avukat tuttu. Yani bir işi var ve ülke dışına çıktı” dedi.

Oğluyla konuştuğunu belirten Mahmud, “Hâlâ ülkeyle bağlantısı var ve geri dönüp mahkemeye teslim olması için kendisiyle konuşuyorum” diye konuştu.

Mahmud, kazada hayatını kaybeden Göçer’in ailesine nasıl ulaşacağını bilmediğini savunarak, “Bu vesileyle nasıl ulaşacağımı bilmediğim aileye başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Kayıplarının acısını onlarla paylaşıyoruz” dedi.

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Bakan Tunç'tan açıklamalar: Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'ye getirilecek mi? Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'ye getirilecek mi?
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