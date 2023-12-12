Tutanaklara geçti: Bitmez, Meclis'te kalp krizi geçirdiği sırada AKP sıralarından "Allah’ın gazabı böyle olur işte" sözleri işitildi

Meclis oturumunda konuşmasını bitirdikten sonra kalp krizi geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e AKP sıralarından "Allah’ın gazabı böyle olur işte, Allah’ın gazabı" diye bağırıldığı Meclis tutanaklarına geçti.

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Tutanaklara geçti: Bitmez, Meclis'te kalp krizi geçirdiği sırada AKP sıralarından "Allah’ın gazabı böyle olur işte" sözleri işitildi

TBMM'de 2024 Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşma yapan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, konuşmasını bitirmesinin ardından birden yere yığıldı.

Bitmez'in kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Mesleği hekim olan vekiller, Bitmez'e kalp masajı yaptı. Bitmez'in ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Hasan Bitmez, konuşmasının sonunda, “Vicdan azabından kurtulsanız, tarihin azabından kurtulamazsınız” demişti.

T24'ten Eray Görülü'nün aktardığına göre, Bitmez’in yere düştüğü sırada AKP sıralarından, “Allah’ın gazabı böyle olur işte, Allah’ın gazabı” diye bağırıldığı TBMM tutanaklarına geçti.

AKP'li Özlem Zengin'in Bitmez'e, "Yazıklar olsun sana" ve “Siz öyle olacaksınız” dediği görüldü.

Tutanaklara geçti: Bitmez, Meclis'te kalp krizi geçirdiği sırada AKP sıralarından "Allah’ın gazabı böyle olur işte" sözleri işitildi - Resim : 1

GÜLTEKİN UYSAL'DAN TEPKİ

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bitmez'in bayıldığı sırada AKP sıralarından "Allah'ın gazabı böyle olur" denilmesiyle ilgili X(eski Twitter) hesabından açıklama yaptı.

Uysal, vekillik seçimi öncesi temayül yoklaması aşamasını hatırlatarak şunları söyledi:

“Siyasi partilerde milletvekili seçilecek kişileri belirlemenin birden fazla usulü var. Ön seçim ve temayül yoklaması bunlardan bazıları. Bugün Hasan Bitmez Bey fenalaşıp yere düştükten sonra AKP sıralarından atılan 'Allah'ın gazabı böyle olur" naralarını duyunca aklıma geldi; Sizleri 'kötülük' yoklamasına mı tabi tuttular be ey vicdansızlar! Kötülüğe temayülünüzü mü ölçüp listelere koydular?”

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